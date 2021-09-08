В Усть-Кубинский район Вологодской области провели газопровод

- Мы продолжим эту работу, чтобы полностью обеспечить природным газом жителей района, - говорит губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. - В рамках программы догазификации все сети до границ частных земельных участков в населенных пунктах строятся бесплатно для населения. Жители будут вкладывать свои средства исключительно в сети, которые пройдут в границах их участков, а также в газовые плиты и котлы отопления.
Житель Чернышово Владимир Шохин стал первым потребителем природного газа в своей деревне. До сих пор он пользовался электрокотлом, и зимой плата за электроэнергию составляла до семи тысяч рублей. По его подсчетам, теперь, после перехода на газовое оборудование, экономия будет почти в три раза.
В этом году также планируется ввести в эксплуатацию межпоселковые газопроводы в Кирилловском, Бабаевском и Грязовецком районах Вологодской области. Всего в план-график догазификации включено свыше 26 тысяч домовладений, расположенных в 326 населенных пунктах Вологодчины.
Кстати
По данным правительства Вологодской области, за последние 15 лет уровень газификации региона вырос с 49 до 64 процентов. Ожидается, что к 2025 году этот показатель превысит 70 процентов.