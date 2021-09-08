В Заполярье введут новые меры поддержки жилищного строительства

С 2022 года в Мурманской области планируется ввести новые меры поддержки жилищного строительства. Речь идет о компенсации в размере двух процентов от ставки по ипотечным кредитам, выданным на квартиры в новостройках. Мера будет действовать в течение десяти лет и распространяться на сумму кредита до 3,5 миллиона рублей.

- Если вы берете ипотеку на эту сумму под семь процентов, то два процента будем выплачивать за счет регионального бюджета, - поясняет губернатор региона Андрей Чибис. - Если же речь идет об ипотеке большего размера, то мы выплачиваем два процента от 3,5 миллиона рублей.

Принять участие в программе и приобрести жилье в новостройке или строящемся доме на этих условиях смогут жители Мурманской области и специалисты до 45 лет, которые привлечены к работе в регион.

Кроме того, в Заполярье запускается программа "Свой дом в Арктике" с тремя предложениями: покупка дома, строительство дома или получение домокомплекта. По каждому пункту предусмотрена субсидия не более чем на миллион рублей. Предложения распространяются на площадь дома до 150 квадратных метров.

У заявителя должен быть собственный земельный участок и регистрация в Заполярье.