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08.09.2021 15:40

Восьмидесятилетие начала блокады Ленинграда отмечают в Петербурге и области

Текст: Ян Гриневич (Санкт-Петербург)
Российская газета - Санкт-Петербург № 204(8555)
8 сентября пройдут мероприятия памяти погибших ленинградцев. Их имена прочтут на 115 городских площадках, а на улице Марата появятся списки умерших в блокаду. В числе мест проведения чтений - Большой двор Зимнего дворца, Михайловский дворец, сад Фонтанного дома, Дом журналиста, Дом Радио, Центральный выставочный зал "Манеж" и дворы Капеллы. Акция пройдет в четвертый раз - за три года названо 60 127 имен погибших из 850 000 известных. Также в полдень впервые объявят общегородскую минуту молчания. Предполагается использовать комплексы технических средств и системы оповещения, которые обычно используются для трансляции звучания метронома.

А в Ленинградской области в 20.00 вдоль Ржевского коридора у километровых столбов Дороги жизни до "Разорванного кольца" зажгутся памятные свечи. В 21.00 участники акции соберутся у мемориала перед Вечным огнем, чтобы почтить память павших минутой молчания.

В Петербурге обнародовали рассекреченные документы блокадного времени

Также в этот день состоится возложение цветов к мемориальной доске на Невском проспекте, 14, траурные церемонии пройдут на Пискаревском, Серафимовском, Смоленском мемориальных кладбищах, у мемориала на площади Победы, на Невском воинском кладбище, в других местах захоронений воинов, защитников и жителей города. В списке адресов - акция в Соляном переулке, где в ближайшее время откроется Институт истории обороны и блокады Ленинграда.

Кстати

В Новосибирске обнаружены два уникальных трамвайных вагона времен блокады. После войны трамваи обновляли и передавали в другие города страны. Теперь их вернули обратно - в ближайшие дни вагоны перевезут в Музей городского электрического транспорта Петербурга.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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