Восьмидесятилетие начала блокады Ленинграда отмечают в Петербурге и области

А в Ленинградской области в 20.00 вдоль Ржевского коридора у километровых столбов Дороги жизни до "Разорванного кольца" зажгутся памятные свечи. В 21.00 участники акции соберутся у мемориала перед Вечным огнем, чтобы почтить память павших минутой молчания.
Также в этот день состоится возложение цветов к мемориальной доске на Невском проспекте, 14, траурные церемонии пройдут на Пискаревском, Серафимовском, Смоленском мемориальных кладбищах, у мемориала на площади Победы, на Невском воинском кладбище, в других местах захоронений воинов, защитников и жителей города. В списке адресов - акция в Соляном переулке, где в ближайшее время откроется Институт истории обороны и блокады Ленинграда.
В Новосибирске обнаружены два уникальных трамвайных вагона времен блокады. После войны трамваи обновляли и передавали в другие города страны. Теперь их вернули обратно - в ближайшие дни вагоны перевезут в Музей городского электрического транспорта Петербурга.