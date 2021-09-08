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08.09.2021 09:28
Рубрика: Экономика

Что ожидает отдыхающих на главном черноморском курорте РФ в сентябре

Текст: Ирина Белова
Российская газета - Неделя - Юг России № 205(8556)
Сочи - круглогодичный курорт, и бархат ему особенно к лицу. На пляжах, как и летом, много народа: погода комфортная, море ласковое. К тому же сентябрь богат на события, главное из которых - российский этап автогонок "Формула-1", который состоится с 23-го по 26-е число.
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

- Я больше всего люблю отдыхать в Сочи в сентябре, - отмечает Елена Григорьева из Нижнего Новгорода. - Народа меньше, дышится легче, приятное тепло. Чтобы позагорать на море, необязательно вставать неприлично рано. А какие фрукты! Просто налитые солнцем, и цены ниже, что немаловажно для экономных туристов. Машины, хоть и на "королевских гонках", меня не интересуют, а вот на концерты звезд могу сходить с удовольствием.

Фото: Виктор Серпионов
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Отдых на пляже - самое популярное времяпрепровождение. Пройти к морю можно бесплатно, а чтобы загорать с комфортом, воспользоваться платными дополнительными услугами. Как правило, на городских пляжах аренда шезлонга на полный день стоит 350 рублей, матраса и столика - по 100, зонта - 400 (а если с шезлонгом, то 250), бунгало - четыре тысячи рублей, а с 17:00 до 20:00 почти в два раза дешевле. Но на пляжах при некоторых отелях бунгало с двумя лежаками, матрасами и столиком на двоих обойдется в семь тысяч рублей, а до десяти человек - десять тысяч. Всего в Сочи работает 180 пляжей. Этим летом на курорте открылся первый в России COVID-free-пляж при гостинице "Лазурная", куда пускают при наличии справки о вакцинации.

Кстати, теперь на сочинские пляжи можно заказать еду из ресторанов. Сервис доставки "Яндекс. Еда" уже подключил к новой услуге двадцать партнеров - самые популярные заведения и сети быстрого питания. Правда, в бархатный сезон цена на еду из ресторанов, как и на услуги такси, вряд ли снизится. Бархатный сезон, как и летний, тоже достаточно высокий. А когда еще получать выгоду, как не в сезон? "Хороший день год кормит", - любят присказку коренные сочинцы.

Народа меньше, дышится легче, приятное тепло... Фото: Владимир Аносов/РГ

По словам председателя правления ассоциации "Российский союз туриндустрии - Юг" Натальи Косьминой, этот бархатный сезон в Сочи выдался неординарным и взбалмошным из-за обязательной вакцинации при заселении с 1 августа в объекты размещения.

- Ближе к осени цены всегда снижаются, особенно в конце августа - начале сентября, - объясняет она. - Так повелось. Это связано с тем, что родители собирают детей в школу, начинается учеба. Цены становятся меньше за счет снижения спроса. Со второй декады сентября до 25-го числа они немного подрастают, а в октябре еще стремительнее идут на спад.

Фото: iStock
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Как рассказала "РГ" директор крупнейшего туроператора в Краснодарском крае - компании "Ривьера-Сочи" Белла Тарасова, на путевки динамическое ценообразование: стоимость устанавливается в зависимости от загрузки.

- Глубина продаж составляет 30 дней, - подчеркивает она. - В сентябре цены на путевки в отели экономкласса будут лояльными, и места еще есть, а вот в пятизвездочные отели загрузка высокая. Например, если стандартный номер в санаторно-курортном комплексе с аквапарком "Аквалоо" в Лазаревском районе в сутки за двоих стоит четыре тысячи рублей, то в отеле "Жемчужина" в Хостинском районе цена номера - 11,5, в "Бридж резорт" в Адлерском районе - 16,6, а в "Мариотте", что в Красной Поляне, - 14,1 тысячи рублей.

Кстати, отдых в горах Сочи пользуется популярностью не только зимой, но и летом и в межсезонье.

- Мы специально приехали сюда не зимой и не в разгар лета, а сейчас, - говорит супружеская пара из Саратовской области. - На три дня. Все спокойно успеем посмотреть. Цены приятно удивили: номер в сутки за двоих в отеле, где в каждом номере свой дизайн, обошелся нам в 1,4 тысячи. Правда, без питания, но при желании там можно позавтракать за 800 рублей.

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
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Несмотря на постпандемийный сезон, в Сочи любят приезжать и иностранцы. В кабинке канатной дороги корреспондент "РГ" встретил семейную пару из Индии. Они приехали с маленьким сыном Нирваном из Калькутты, где сейчас, по их словам, сложно найти нормальную работу, поэтому глава семьи трудится на судне в Архангельске. Они остановились рядом с Олимпийским парком, а в горы приехали на экскурсию.

На частный сектор цены весьма демократичные. Ближе к центру найти жилье, конечно, сложнее, а в Лазаревском районе - запросто. Главное - море рядом. Койко-место в уличной пристройке к частному дому с туалетом на улице можно снять за 300 рублей. С более комфортными условиями - от 800 до 2,5 тысячи рублей. Если погода испортится, наверняка можно и поторговаться.

Комментарий

Светлана Батяйкина, директор департамента курортов и туризма администрации Сочи:

- Особенность этого сезона - высокий спрос на отдых в горном кластере. Межсезонье - лучшее время для восстановления здоровья и реабилитации. В Сочи 60 санаториев и пансионатов с лечением принимают туристов круглогодично.

В первые недели введения новых требований к заселению гостей мы наблюдали приостановку бронирования на август и осень. Но это не носит массовый характер. Так, например, в августе отменили лишь 7,8 процента брони, на сентябрь - семь.

Если в первые недели введения новых требований к заселению гостей в Сочи наблюдалась приостановка бронирования на осень, сейчас новое бронирование постепенно возобновляется. Планируется, что по итогам года главный курорт страны выйдет на показатель турпотока 2019-го, допандемийного года - 6,5 миллиона гостей. А значит, сезон пройдет весьма успешно.

О фруктах

Отправляемся на Центральный рынок за ягодами, фруктами и овощами. Цены кусачие. Помидоры по 80 - 100 рублей за килограмм, огурцы - от 60 до 200 (за 200 дальневосточного сорта, пользующего особой популярностью среди гостей), арбузы - от 30 - 40 в зависимости от сорта (есть с желтой мякотью, а также без косточек), яблоки - по 100 рублей, персики - по 250, инжир с 500 подешевел до 200.

Фото: Ирина Белова

Кстати, овощи и фрукты в Сочи выгоднее покупать не на рынках, рассчитанных в основном на приезжих, а там, где затариваются местные, - на ярмарках, в магазинах и ларьках, например, в разбросанных по городу палатках с надписью "Совхоз Архипо-Осиповский".

Там все местное, кубанское. Помидоры - 80 рублей за килограмм, огурцы - 60, яблоки - 70, малина - 250, голубика - 430, в магазине популярной сети арбузы по акции уже стоят по 17 рублей, а у бабушки на улице инжир - за 300 рублей, персики - 150 - 250.

О погоде

В сентябре в Сочи ожидается переменная облачность, температура воздуха днем будет доходить до 29 градусов тепла, ночью - до 22. Морская вода остынет до +22.

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