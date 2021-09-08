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08.09.2021 15:16
Рубрика: Культура

Форум "Таврида.АРТ" соберет 5000 талантов со всей России

Текст: Мария Орлова (Судак)
Стартовавший в среду фестиваль "Таврида.АРТ" продлится до 12 сентября и соберет на своей площадке пять тысяч участников и тысячу гостей из Крыма и Севастополя. В бухте у подножия горы Меганом с начала первого дня фестиваля наблюдается оживление - съезжаются гости и участники - молодые люди порой из совершенно разных сфер жизни и деятельности, но которым здесь, на "Тавриде", придумали одно определение на всех: "лидеры изменений".
Фото: Пресс-служба фестиваля "Таврида.АРТ" Фото: Пресс-служба фестиваля "Таврида.АРТ"
Фото: Пресс-служба фестиваля "Таврида.АРТ"

В фестивале участвуют резиденты арт-кластера "Таврида" и молодые деятели культуры и искусств, управленцы, представители сектора НКО, лауреаты и победители проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей", представители акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, лидеры волонтерских движений, участники проекта "Большая перемена" и их родители, финалисты Национального открытого чемпионата в сфере творческих компетенций ArtMasters и Всероссийского студенческого конкурса "Твой ход", а также представители студенческих СМИ и блогеры.

Фото: Мария Орлова/РГ
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В программе - более 320 различных активностей. Запланированы несколько фестивалей - авторской песни, моды, исторической реконструкции, фестиваль воздушных фигур, гастрономический фестиваль и другие.

Раскрыть таланты молодым музыкальным исполнителям помогут звезды российской эстрады. Партнерами в дуэтах с 13 резидентами "Тавриды" выступят MANIZHA, Дима Билан, группа "Ночные снайперы", Клава Кока, Сосо Павлиашвили, ХАННА, группа "Моя Мишель", ST, NЮ, Анет Сай, Александр Иванов и группа "Рондо".

Одну из самых популярных песен Димы Билана "Молния" вместе с певцом на главной сцене исполнит певица и TikTok-блогер MILKA (Людмила Скрягина).

- Думаю, наше выступление с MILKA будет полезно и мне, и ей, - сказал Дима Билан. - Я сам люблю творческие эксперименты - в них ты учишься новому. На мой взгляд, это хороший способ профессионального развития и преемственности среди артистов.

- Это невероятно крутой опыт: работать на одной сцене с артистом, который собирает огромные концертные залы, выступает на самых крупных площадках России и не только. Я и мечтать о таком не могла! - добавила MILKA. - Большое спасибо "Тавриде" за возможность перенять опыт напрямую у самых топовых артистов эстрады.

Фото: Медиаслужба форума "Территория смыслов"
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К выступлению Александра Иванова и группы "Рондо" присоединится уже опытный участник подобных творческих союзов на сцене Dr. Gleb (Глеб Мелентьев). В 2020 году молодой артист выступал на фестивале вместе с Полиной Гагариной, а в 2019 году - с Леонидом Агутиным.

- Спеть с таким мэтром - Александром Ивановым - это честь для меня. В момент подготовки и самого выступления с профессионалами, которые уже достигли вершин в музыке, я всегда получал крутой опыт: перенимал от них новые знания и начинал чувствовать себя увереннее на сцене, - рассказал Глеб. На фестивале музыканты исполнят песню "Я буду помнить".

Важная часть программы "Таврида.АРТ" - фестиваль стрит-арта. Молодые художники арт-кластера "Таврида" создадут пять огромных рисунков на подпорных стенах и опорах мостов вдоль федеральной трассы "Таврида" в Крыму. Общая площадь новых муралов вдоль главной дороги крымского полуострова - 3500 квадратных метров. Резиденты арт-кластера изобразят на них Крымский мост и гигантский портрет кота Мостика, закат над мысом Меганом, рассвет в Большом каньоне Крыма и огромную карту России.

В арт-парке "Таврида" тем временем создаются новые произведения искусства: на стенах и крыше технического здания на территории арт-кластера художники рисуют эффектные картины в авторской технике. Общая площадь работы превышает 1500 квадратных метров - это один из самых больших муралов на юге России. В арт-парке появятся также арт-объекты "Часы" и "Солнце Тавриды". Еще 10 арт-объектов создадут участники форума "Россия - страна возможностей".

Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости
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Впервые в этом году фестиваль "Таврида.АРТ" предложит участникам образовательную программу от школы лидеров креативных индустрий "Меганомика". В бухту Капесль приедут известные ученые, управленцы, предприниматели, создатели благотворительных проектов и шоумены. Среди топовых спикеров образовательной программы - помощник президента России Андрей Фурсенко, гендиректор общества "Знание" Максим Древаль, генеральный продюсер телеканала RTVi, рок-музыкант, поэт, киноактер и общественный деятель Сергей Шнуров, филолог, писатель и телеведущий, профессор Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина Владимир Аннушкин.

-"Таврида.АРТ" - это не просто коллаборация фестивалей: музыкального, воздушных шаров, литературного, театрального, современного искусства, различных перфомансов и десятков других форматов. В первую очередь, это место, где молодые и креативные лидеры изменений обмениваются смыслами, опытом и компетенциями. Мы предлагаем участникам микс неформального общения, обучения и развлечений в комплекте с огненным музыкальным лайнапом и большой шоу-программой. Все это - в прекрасном осеннем Крыму, в самой творческой атмосфере, в компании молодых людей со всей России", - говорит руководитель арт-кластера "Таврида" Сергей Першин.

Фото: Пресс-служба арт-кластера "Таврида"
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Кроме того, фестиваль позволяет участникам представить свои проекты на грантовом конкурсе и выиграть финансирование на их реализацию. В 2020 году гранты на общую сумму 15 миллионов рублей получили 30 участников фестиваля из 19 регионов России. Также на "Тавриде.АРТ" будет работать масштабная кастинг-платформа: молодые творцы смогут принять участие в презентациях, прослушиваниях и отборах в различные шоу.

Кстати

Из-за неблагоприятной эпидобстановки организаторы фестиваля "Таврида.АРТ" предприняли беспрецедентны меры безопасности, разработанные специалистами Роспотребнадзора. Каждый участник фестиваля дважды пройдет тестирование на коронавирус: за два дня до прибытия на площадку фестиваля они сдали ПЦР-тесты в регионах своего проживания, затем прошли еще одно тестирование в аэропорту Симферополь по прибытии в Крым или непосредственно перед входом на территорию фестиваля.

Все дни фестиваля участники проведут на площадке, не покидая ее. В местах большого скопления людей на площадке фестиваля будет действовать масочный режим. Более 60 процентов участников и 70 процентов персонала вакцинированы или имеют иммунитет после перенесенного заболевания COVID-19. Все гости и участники будут проходить неоднократную термометрию ежедневно. По итогам фестиваля будут подготовлены рекомендации применения антиковидных мер для организаторов различных массовых событий.

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