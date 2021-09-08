Игорная зона в Сочи расширила возможности для туристического отдыха

"Штормовые" условия экономики из-за COVID-19 вынудили компании в сфере туризма искать новые направления своего развития. Игорная зона "Красная Поляна" сделала ставку на расширение активности, чтобы каждый посетитель смог поучаствовать в совершенно разных мероприятиях. Сейчас в составе кластера появилась собственная гостиница, чей номерной фонд - 96 современных и уютных апартаментов различной категории, открылась терраса с видом на горы в ресторане "Баффет", а концертная площадка WOW ARENA оснащена крупнейшим медиаэкраном, расположенным вдоль оживленной трассы А148. О ближайших перспективах развития интегрированного курорта рассказывает директор по развитию игорной зоны "Красная Поляна" Дмитрий Анфиногенов.

Дмитрий Сергеевич, какие новые проекты планируете запускать в ближайшее время?

Дмитрий Анфиногенов: Планов действительно море. Мы продолжаем модернизировать уже существующую инфраструктуру. Проводим ремонт дополнительных номеров в гостинице "Бонус".

Осенью запланирована реновация спортивно-развлекательного помещения WOW ARENA. В ближайший год мы хотим открыть сразу несколько площадок: новый ресторан на курорте "Роза Хутор", зал игровых автоматов, террасу в ресторане "Брунелло" и организовать свободный вход в премиум-ресторан без карты гостя игорной зоны "Красная Поляна". Это значительно расширит возможности сервиса для посетителей.

Спектакли, концерты и захватывающие спортивные поединки, премиум-кухня в горах. Очень похоже, что игорная зона в нынешнем виде трансформировалась в кластер развлечений.

Дмитрий Анфиногенов: Вы верно подметили. Весной мы открыли полноценный театр "В игре" на втором этаже "Казино "Сочи". Он задуман в необычном формате: каждый зритель находится близко к сцене, и благодаря минимальной дистанции создается ощущение "здесь и сейчас": человек будто погружается в действо, проникаясь эмоциями актеров. И это только начало. Впереди более глобальные проекты. Мы уже начали расширять и адаптировать инфраструктуру игорной зоны к бизнес-модели развлечений в Лас-Вегасе. Чтобы осуществить масштабные идеи в сфере событийного туризма, потребуются финансовые, кадровые и временные ресурсы. И этот первый этап рассчитываем завершить в течение пяти лет.

Если "Красная Поляна" движется в сторону лас-вегасской бизнес-модели, то большая часть доходов будет идти с поддерживающих услуг?

Дмитрий Анфиногенов: Абсолютно верно. Надеемся, что со временем основной доход компании будет приносить не игорный бизнес, а именно культурно-познавательная программа. И стремимся раскачать игорную зону до уровня крупнейшего международного центра развлечений.

Буквально в первый же весенний сезон театр "В игре" в "Казино "Сочи" признан лучшим социальным проектом России. Как удалось добиться такого успеха?

Дмитрий Анфиногенов: Наша компания впервые приняла участие в престижной всероссийской программе. К моменту подачи заявки на камерной сцене нашего театра состоялось уже несколько спектаклей и музыкальных вечеров. Мы получили одобрение со стороны экспертного совета конкурса на участие. Главным аргументом стало то, что для Сочи появление первого полноценного театра в горном кластере действительно знаковое событие. Жители и туристы имеют прекрасную возможность во время отпуска или просто на выходных посмотреть постановки талантливых режиссеров с участием звезд театра и кино. Проект стартовал уверенно. Мы очень гордимся этой наградой, но еще больше рады отзывам гостей. Отклики - дополнительный стимул к росту и подтверждение того, что мы развиваемся в правильном направлении.

Дмитрий Анфиногенов: Надеемся, что со временем основной доход компании будет приносить не игорный бизнес, а именно культурно-познавательная программа. Фото: Алексей Тютлин

Знаю, что недавно ваша компания проводила исследование о восприятии игорного бизнеса людьми. Изменилось ли отношение общества к казино и что, на ваш взгляд, повлияло на это?

Дмитрий Анфиногенов: Долгое время игорное заведение ассоциировалось только со злачным местом. Такой образ был продиктован духом времени 90-х. Стереотипы закрепились и стали обрастать мифами. Сегодня иная ситуация. Гости получили личный опыт и убедились: казино строго соблюдает правила, игра честная. А если делать ставки не хочется, есть много других возможностей насыщенно отдохнуть. Можно посмотреть шоу-концерт, послушать живую музыку, сходить в театр, открыть для себя вкусовое разнообразие локальной черноморской кухни в одном из ресторанов.

И мы продолжаем работать над развитием предложений в развлекательном секторе. Чтобы лучше разобраться в запросах гостей, заказали исследование о восприятии игорного бизнеса. Результаты нас, признаюсь, порадовали. Процитирую некоторые итоги: "Игорная зона ассоциируется, прежде всего, с приятным времяпрепровождением, выступлениями артистов, атмосферой роскоши и безопасности".

Игорная зона активно представляет себя во всех соцсетях. Почему это вам интересно?

Дмитрий Анфиногенов: Мы работаем в индустрии развлечений, и к нам гости приходят именно за впечатлениями. Соцсети - платформа, где люди тоже ищут яркие эмоции. Тот же Tik Tok, в котором мы недавно создали свой блог, полностью развлекательный контент. Кстати, он популярен не только у школьников, но и людей старшего поколения. Да, вход в казино разрешен только с 18 лет. Но, к примеру, ограничение по возрасту спортивно-развлекательной площадки WOW ARENA зависит от характера мероприятия.

Опишите, пожалуйста, среднестатистический портрет вашего гостя. Кто он, откуда чаще всего приезжает и сколько туристов посетило казино в этом году?

Дмитрий Анфиногенов: За все годы работы игорную зону посетило почти два миллиона гостей. Из них 61 процент - мужчины, 39 - женщины. В этом году данные по географии гостей распределились следующим образом: 85 процентов - из России, 15 - из других стран. Из России чаще всего к нам приезжают из Южного и Центрального округа, реже - из Приволжского, Сибирского, Уральского и других. Количество иностранцев из-за ограничений в период пандемии, конечно, сократилось. Закрытие границ, в первую очередь, повлияло на туристический поток из Индии и Израиля. Тем не менее в 2020 году игорную зону посетили гости из 14 стран.

Праздники в Сочи

Совсем скоро в Сочи начнутся масштабные гонки в рамках "Формулы 1". И в эти дни у нас проходят "зажигательные заезды" с концертами российских артистов. Чего ждать в этом году?

Дмитрий Анфиногенов: В дни "королевских гонок" игорная зона подготовила качественную программу для гостей и жителей курорта. У нас выступит с песнями Светлана LOBODA, встретятся на ринге именитые спортсмены Пираев и Хамитов, пройдет розыгрыш 10 миллионов рублей и ретроавтомобиля. А?вести эти праздники будут телеведущий Дмитрий Дибров и амбассадор игорной зоны "Красная Поляна" Гарик Харламов. Так что искренне рекомендую посетить хотя бы несколько событий, чтобы испытать кожей атмосферу удовольствия.

Искусство в горах

Игорная зона "Красная Поляна" получила награду в категории "Культура и искусство" национальной премии "Лучшие социальные проекты России 2020 - 2021" за открытие и развитие концептуального театра "В игре". Единственные подмостки в горах Сочи начали работу в апреле текущего года. Первый сезон стартовал постановкой актера и юмориста Сергея Белоголовцева и композитора Николая Добкина.

Фото: Алексей Тютлин

Кстати

Повышение квалификации персонала - обязательное условие развития игорной зоны. В 2020 году профильное обучение прошли 350 сотрудников. Повышение по карьерной лестнице получили 67 человек.