К озеленению Ростова привлекут дендрологов и дизайнеров

При этом, как отметил заместитель главы администрации города по ЖКХ Алексей Пикалов, единый подход к озеленению, без привязки к территориальным границам районов, позволяет выработать целостность визуального восприятия всей территории донского мегаполиса.
Новая концепция озеленения Ростова-на-Дону также предусматривает, что приоритет будет отдаваться саженцам, высотой около 3,5 метров, что значительно повысит шансы деревьев прижиться на новом месте. Дело в том, что из-за перепада температур и недостатка влаги процент гибели высаженных прошлой осенью и нынешней весной деревьев в Ростове-на-Дону превысил нормативный показатель на пять процентов.
Глава администрации города Алексей Логвиненко отметил, что формирование качественной городской среды невозможно без надлежащей организации озеленения, которое имеет важное значение в санитарно-гигиеническом, рекреационном, ландшафтном, культурном и природоохранном аспектах. Для решения проблемы рекомендован комплексный подход.
- Озеленение необходимо обязательно проводить с учетом мнения ученых-дендрологов и дизайнеров. Таким образом мы минимизируем риски, что деревья, кустарники и цветы не приживутся, - подчеркнул Алексей Логвиненко.
Кроме того, соответствующим службам поручено усилить контроль за предпринимателями, которые занимаются компенсационной высадкой деревьев.