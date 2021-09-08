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08.09.2021 06:01
Рубрика: Общество

К озеленению Ростова привлекут дендрологов и дизайнеров

Текст: Валерий Николаев
В Ростове-на-Дону нынешней осенью панируется высадить 9000 сосен, голубых елей и саженцев других деревьев. Улицы города также украсят кустарники, а на газонах и клумбах будут высажены 97 тысяч луковиц тюльпанов и других многолетних растений.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

При этом, как отметил заместитель главы администрации города по ЖКХ Алексей Пикалов, единый подход к озеленению, без привязки к территориальным границам районов, позволяет выработать целостность визуального восприятия всей территории донского мегаполиса.

Фото: Тагир Раджавов/РГ
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Новая концепция озеленения Ростова-на-Дону также предусматривает, что приоритет будет отдаваться саженцам, высотой около 3,5 метров, что значительно повысит шансы деревьев прижиться на новом месте. Дело в том, что из-за перепада температур и недостатка влаги процент гибели высаженных прошлой осенью и нынешней весной деревьев в Ростове-на-Дону превысил нормативный показатель на пять процентов.

Глава администрации города Алексей Логвиненко отметил, что формирование качественной городской среды невозможно без надлежащей организации озеленения, которое имеет важное значение в санитарно-гигиеническом, рекреационном, ландшафтном, культурном и природоохранном аспектах. Для решения проблемы рекомендован комплексный подход.

- Озеленение необходимо обязательно проводить с учетом мнения ученых-дендрологов и дизайнеров. Таким образом мы минимизируем риски, что деревья, кустарники и цветы не приживутся, - подчеркнул Алексей Логвиненко.

Кроме того, соответствующим службам поручено усилить контроль за предпринимателями, которые занимаются компенсационной высадкой деревьев.

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