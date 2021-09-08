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08.09.2021 16:44

К проблеме маловодья Дона привлекут ученых РАН

Текст: Роман Мерзляков
На межрегиональном совещании по развитию водохозяйственного комплекса Дона, прошедшем в Волгодонске, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров предложил сделать Российскую академию наук центром выработки стратегии оздоровления речного бассейна.
Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области

- Утверждена федеральная программа по оздоровлению и развитию водохозяйственного комплекса реки Дон на период до 2030 года на общую сумму 105 миллиардов рублей. 2 сентября текущего года при правительстве России создана соответствующая межведомственная рабочая группа, - напомнил Бочаров. - Волгоградская область предлагает подойти к обсуждению исключительно на научной основе, на основе мнения профессионалов, экспертов. Мы должны понимать, что главный приоритет - человек и качество его жизни. Понимать, что снижение водотока реки Дон и засоление Азовского моря при достижении критических значений может уже в самой ближайшей перспективе угрожать жителям всего Юга России. Поэтому наша главная задача - защитить людей.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
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Он призвал от имени участников совещания направить соответствующее обращение президенту академии Александру Сергееву. Регионы уже приступили к инвентаризации водных объектов и очистных сооружений. Проблему нужно рассматривать в комплексе: маловодье влияет на засоленность Азовского моря, разрастание сине-зеленых водорослей, сокращение водно-биологических ресурсов, уменьшение растительности вдоль русел рек, эрозию почв и обрушение берегов, снижение обеспеченности жителей качественной водой.

Волгоградский губернатор также подчеркнул, что в прошлые десятилетия свою эффективность доказало формирование государственных лесозащитных полос, и предложил вернуться к этому опыту. Эту инициативу вынесут на рассмотрение рабочей группы.

- Предложение губернатора о необходимости восстановления лесозащитных полос имеет огромное значение не только для нашей области, но и для большинства территорий страны со схожими климатическими условиями. Эта инициатива государственного значения. Глава региона видит масштабы задач, которые предстоит решать, - полагает председатель комитета Волгоградской областной думы по охране окружающей среды Ирина Соловьева.

Рассматривают и другие меры: дноуглубление, расчистка русел, а также различные варианты наполнения водой Дона, в том числе по ирригационному и судоходному каналам. Многие из этих проектов разрабатывались еще в советское время. А оросительный канал "Волго-Дон 2" даже на треть уже построен.

- Чуть более года прошло с того момента, как два губернатора озвучили очень важный вопрос о необходимости реабилитации Донского бассейна. За прошедший период исполнительной и законодательной властью была проведена большая работа. Мы видим, что сейчас к решению вопросов сохранения Дона активно подключились ученые. И это абсолютно правильный подход. Мероприятия должны быть научно обоснованными, - считает сопредседатель межрегиональной депутатской группы Александр Блошкин.

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