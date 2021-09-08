Как избежать покупки автомобиля-"поплавка"

Во время наводнения на полуострове пострадали сотни автомобилей туристов и местных жителей. В середине июля уже было принято около тысячи заявлений на компенсацию за поврежденный автотранспорт. Не пощадила стихия и Краснодарский край, там - десятки утопленных машин. Не исключено, что их владельцы после "апгрейда" попытаются их продать. Как избежать типичных ошибок при выборе авто с пробегом, "РГ" рассказали эксперты Автотеки.

Подскажут ржавчина и электроника

"Актуальной для южных регионов проблемой является наличие на вторичном авторынке "утопленников". От воды страдают двигатель, электронные приборы, салон может потребовать полной замены. Сильнее всего страдают модели с низким дорожным просветом: чем ниже воздухозаборники, тем скорее вода доберется до двигателя", - отмечают специалисты.

Приобретая такой автомобиль, новый владелец рискует получить множество проблем и понести незапланированные расходы. Например, если пострадал мотор, стоимость покупки нового может составить около трети от рыночной цены самой машины.

Чтобы не тратить время на осмотр автомобиля, который мог побывать в наводнении, эксперты советуют проверить его участие в аварийных аукционах. Как правило, туда попадает транспорт, не подлежащий восстановлению. Распознать такую машину будет довольно легко, достаточно внимательно осмотреть элементы кузова и салон, обратить внимание на ржавчину - она появляется на порогах, колесных арках, в сварных швах и кромках, вблизи фонарей. Также необходимо проверить наличие и исправность электроники - в случае контакта с водой мультимедийные системы и цифровая приборная панель выходят из строя - не работает, например, электропривод дверей и багажника. Нужно изучить дефекты внутри салона - повреждение обивки, ковриков, дверных панелей могут указывать на то, что автомобиль побывал в воде. Кроме того, подтопленные автомобили выдает неприятный запах. Обратите внимание на фары и фонари, в них не должно быть конденсата.

Проверить историю

На вторичном авторынке есть и другие подводные камни.

"Пожалуй, самой распространенной ошибкой покупателя на вторичном рынке является стремление поскорее связаться с продавцом и договориться об очном осмотре понравившейся модели, пропуская этап предварительной проверки. А ведь именно информация о прошлом автомобиля избавляет покупателей от неприятных неожиданностей в будущем. Даже если из фотографий и описания на сайте объявлений следует, что техническое состояние отличное - автомобиль новый, с небольшим пробегом, в нужной комплектации и ежегодно проходил сервисное обслуживание - не стоит верить на слово продавцу. Уточните у него государственный или индивидуальный идентификационный номер (VIN) и проверьте историю автомобиля через интернет", - отмечают эксперты Автотеки.

Популярные сервисы позволяют узнать, не скручен ли пробег, не использовался ли автомобиль в качестве такси или в каршеринге, попадал ли в зарегистрированные ДТП или на кузовные ремонты.

Кроме того, история автомобиля помогает проверить машину на юридическую чистоту. Начать стоит с поиска сведений о реальном количестве собственников. Чем больше прежних владельцев, тем больше вероятность, что автомобиль проблемный. Если вы заметили в числе собственников юридическое лицо, это может означать, что в прошлом автомобиль был в такси или каршеринге. Помимо информации о числе прежних собственников важно уточнить, нет ли на нем каких-либо обременений. Обнаруженные ограничения могут говорить о том, что у собственника автомобиля есть неоплаченные штрафы или на него наложены нормативные запреты. Это, в свою очередь, означает, что автомобиль нельзя переоформить в ГИБДД на нового владельца.

Еще более неприятной проблемой станет покупка автомобиля, который числится в угоне или розыске после ДТП. Если заранее не убедиться в отсутствии этого обременения, вы можете легко попасть под арест и конфискацию транспортного средства при регистрации в ГИБДД.

Дополнительно убедиться в том, что автомобиль не находится в залоге, позволит проверка паспорта транспортного средства (ПТС). Если оригинал отсутствует и вам предоставляют дубликат - это повод насторожиться, ведь он может быть не утерян, а находиться в залоге у банка.

Еще одной распространенной проблемой при покупке автомобиля на вторичном рынке является сокрытие факта его участия в ДТП. Узнать об их наличии позволит сайт ГИБДД, там есть сведения о зарегистрированных авариях с 2015 года. Если дорожно-транспортное происшествие произошло до 2015 года или не оформлялось в ГИБДД, то помогут сервисы проверки истории автомобиля, с их помощью также можно узнать стоимость страховых ремонтов и получить сведения о кузовных ремонтах, что позволит оценить серьезность ДТП.

Кстати

Интерес крымчан к автомобилям с пробегом продолжает расти: по данным "Авито Авто", продажи подержанных автомобилей в регионе по итогам II квартала выросли на 17 процентов по сравнению с I кварталом 2021 года и на 56 процентов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Автоэксперты связывают рост спроса на вторичном авторынке с повышением цен на новые автомобиль.

По итогам II квартала рейтинг самых востребованных на вторичном авторынке в Крыму брендов возглавляет ВАЗ (LADA) со средней ценой в регионе в 100 000 рублей. Вторую строчку занимает Volkswagen (средняя цена в регионе - 525 000 рублей), а третью - Chevrolet (средняя цена в регионе - 250 000 рублей). Четвертое место досталось Ford (средняя цена - 320 000 рублей), а пятое - KIA (средняя цена - 650 000 рублей).

В Крыму средняя цена автомобиля на вторичном авторынке во II квартале 2021 года составила 295 000 рублей, увеличившись на 9,3 процента по сравнению с I кварталом и на 18 процентов по сравнению с прошлым годом.

Также эксперты отметили рост спроса на подержаные электромобили. За II квартал их продажи в Крыму выросли на 38 процентов по сравнению с I кварталом. Средняя цена авто с электрическим двигателем в регионе - 886 тысяч рублей. Самая популярная модель - Nissan Leaf.