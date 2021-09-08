Как правильно путешествовать с домашними питомцами

Если вы, отправляясь на отдых, хотите взять питомца с собой, - это не проблема. Только следует учесть некоторые нюансы и подготовиться к поездке заранее.

Какие документы нужны

Позаботьтесь заблаговременно об оформлении ветеринарного паспорта собаки или кота. На борт самолета допускаются только привитые животные. С момента вакцинации против бешенства должно пройти не менее 30 суток, что должно быть отражено в документе.

Следует учесть, что антирабическую вакцинацию следует проводить в ветеринарной клинике и заверить печатью. А перед путешествием питомец проходит осмотр в государственной ветеринарной клинике с соответствующей отметкой в документе.

Кстати, такая прививка действует один год. А поставить ее, например, котенку можно не раньше возраста 90 дней.

Купе для любимчика

Если вы привыкли ездить в купе, то, возможно, придется выкупать его целиком. Плацкартные места предполагают возможность провоза животного, для этого уже при покупке билета можно выбрать тип вагона. В таком случае другие пассажиры не имеют права возражать против такого соседства - об этом их предупреждают заранее. Конечно, если речь не идет об агрессивном бойцовском псе или диком животном.

Документы понадобятся только для перелетов - в поезде, автобусе и электричке их предоставлять не нужно. РЖД делит животных по размеру.

Если животное помещается в переноску до 180 см по сумме трех измерений, оно считается мелким. Мелких собак можно везти в вагоне, крупных - только в тамбуре либо в купейных вагонах или СВ, если вы выкупили все купе. В одном вагоне должно быть не более двух собак. В пригородных поездах на собаку нужен отдельный билет. Его можно купить в кассе или терминале. Стоимость зависит от региона и длины маршрута.

Позаботьтесь об одноразовых пеленках в переноску, о корме, воде и мисках.

Также к месту назначения вы можете путешествовать раздельно с питомцем. Он поедет в багажном вагоне (для перевозки животных в нем есть отдельное купе). А на остановках вы сможете его навещать. В таком случае придется оплатить и проезд, и особые условия по присмотру, который осуществляет проводник багажного вагона.

Если вам предстоит перелет

Если путешествие предстоит на самолете, перелет с питомцем нужно согласовать с авиакомпанией заранее. По правилам животное можно взять в салон, если его вес вместе с переноской не больше восьми килограммов. Превышает норматив? Тогда четвероногий друг полетит отдельно, в специальном отапливаемом отсеке.

К слову, билет на самолет нужно будет купить и ему. Тарифы у каждой авиакомпании свои. В среднем - 2500 рублей.

О боксе для транспортировки нужно сказать отдельно. И этому вопросу необходимо уделить пристальное внимание. Если собираетесь взять питомца в салон, его габариты должны быть такие, чтобы поместиться в ногах у пассажира под впереди стоящим креслом (опять же, у каждой авиакомпании свои требования вплоть до миллиметра, обязательно это учтите). Переноска может быть как пластиковая, так и мягкая, из ткани. Но если питомец полетит в качестве живого груза, то исключительно пластиковая, хорошо проветриваемая, с металлической дверцей. Стоит она в зависимости от размера от 2000 до 5000 рублей.

Отель "Три хвоста"

Если вы едете к бабушке в деревню - это одно. Но если заселяетесь в пансионат - совсем другое. Уточните заранее, пускают ли туда вместе с животными и берут ли за это дополнительную плату. Так, заселение с животными стоит процентов на 20 дороже. Да и далеко не каждая гостиница готова принять хвостатого постояльца.

Гости, прибывшие в отель с домашними животными, должны предъявить справку от ветеринарного врача с отметкой обо всех действующих прививках.

Домашние животные не допускаются в места общественного питания. Запрещен и выгул собак в отеле. Их нельзя оставлять без присмотра, мыть в ванной номера, вычесывать, использовать для них постельные принадлежности. Миски для корма, гигиенические пакеты и коврики владелец животного должен иметь с собой.

Когда валерьянка не помогает

Любое изменение привычной жизни для животного - стресс. И если для собаки, привыкшей к ежедневным прогулкам, это приключение, то для кота-домоседа - настоящее испытание. Но к отпуску можно подготовить и его. Существуют различные ветеринарные успокоительные средства. Чаще всего это гомеопатические препараты, обладающие накопительным эффектом. Их назначают дней за десять до поездки. Что именно приобрести, подскажет ветврач.

- Конечно, для питомца лучше не менять привычный образ жизни. Особенно если речь идет о кошках. Любой переезд, даже в компании любимого хозяина, для них большой стресс. Если есть такая возможность, лучше оставьте животное дома под присмотром близких или друзей, которые будут хотя бы раз в день его навещать, дадут корм и воду, уберут в лотке, поиграют, - говорит ветеринарный врач Наталья Туриева.

Чай, не к бабушке

Отели для животных сегодня пользуются большой популярностью. Цены в них колеблются от нескольких сотен до тысячи рублей. При этом котам предоставляют отдельные апартаменты, а если один номер занимают два питомца одного хозяина, как правило, делают скидку.

Услуги и удобства в зоогостиницах также отличаются. Номера могут быть разной площади, с окном или без. Питание у хвостатого будет привычное, как и наполнитель для лотка. Все это должен предоставить владелец. В номерах у кошек обещают ежедневную дезинфекцию. Собак выгуливают несколько раз в сутки. Нередко такие отели оснащены видеокамерами: чем занят ваш питомец, можно увидеть в режиме реального времени.

Животное должно быть здорово и иметь действующий ветеринарный паспорт. К слову, некоторые зоогостиницы не принимают некастрированных котов. А если и берут, то по завышенной стоимости.

Если один владелец определяет в зоогостиницу нескольких питомцев, как правило, для него делают скидку. А еще такие отели могут предложить хвостатым постояльцам услуги груминга, уход за когтями и ушами. Разумеется, за дополнительную плату.

Мнение

Татьяна Еремеева, владелица кошки породы мейн-кун:

- Мы часто путешествуем. Вместе с кошкой мы и на самолете летали, и на поезде ездили, и отдавали знакомым на время отпуска. Но кошка очень нервничала, не ела, а однажды у нее даже случился сердечный приступ. Поэтому теперь мы не берем ее с собой, она остается дома. Когда намечается поездка, я просто прошу дочь подруги пожить у нас.