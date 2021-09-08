Корреспондент "РГ" прошла по первому в России прозрачному подвесному мосту

На высоте 2320 метров над уровнем моря на сочинском горном курорте "Роза Хутор" установили первый в России подвесной мост с прозрачными ступенями. Чтобы добраться до него, нужно преодолеть три очереди канатной дороги с двумя пересадками. Здесь по сути попадаешь в другую климатическую зону - из лета в зиму. Если у подножия горы температура воздуха составляет около 30 градусов тепла, то на пике Роза горного хребта Аибга - всего плюс 10.

Полиэтиленовые плащи-дождевики здесь, пожалуй, самый ходовой товар. Пока дождя нет, подвесные мосты открыты. Большой (115 метров в длину) и малый (72 метра) с деревянными дощечками здесь появились уже несколько лет назад, а в этом сезоне - новинка: прозрачный 33-метровый мост, чтобы совсем захватывало дух и сердце уходило в пятки. Стоимость такого развлечения - 700 рублей.

Сотрудник надевает на меня удерживающую систему с набедренными лямками и тросом с карабином, шлем и выдает бахилы.

- Без бахил прозрачные ступени быстро поцарапаются. А шлем нужен для того, чтобы не удариться головой при падении, - объясняет гендиректор проекта Михаил Шелихов.

- При падении? - пугаюсь я.

- Всякое может случиться, вдруг голова закружится, - отвечает Михаил. - Бывали случаи, когда приходилось выводить людей с середины моста, потому что они от испуга входили в ступор и не могли дальше двигаться. Причем как дети, так и взрослые. Все зависит от человека. Пройдя по всем мостам, моя жена, которая работает в МЧС, сказала: "Ну мосты и мосты, вообще не страшно".

Кстати, обувь должна быть удобная. Хотя приходят и в сланцах, а некоторые потом уходят босиком. Есть ограничения по весу и росту: не более 100 килограммов и не ниже 130 сантиметров.

Делаю первый шаг, и мне открываются панорамные виды гор, а внизу - 18 метров пропасти, цветущий иван-чай и отцветший рододендрон кавказский, листья которого устилают склоны. Представляю, какая красота открывается, когда распускаются его белоснежные цветы. Но вниз лучше не смотреть, а наступать - на середину перекладины.

Первые шаги даются легко - как будто прогуливаешься по земле, а к середине становится страшновато. Канаты, на которых держится конструкция, начинают все больше и больше раскачиваться. Обратного пути нет. И не потому, что станет стыдно, а просто поворачиваться еще страшнее, чем идти вперед. Сердце замирает, руки дрожат, но порция адреналина получена.

Это однозначно страшнее другого подобного сочинского аттракциона - Скайбриджа, самого длинного (439 метров, а это примерно 627 шагов на высоте 207 метров) подвесного пешеходного моста в России, соединяющего две стороны Ахштырского ущелья.

Мнение

Александр Якущенко, организатор проекта:

- Этот мост - уникальная конструкция. Он представляет собой ступени из прочного монолитного поликарбоната, скрепленного металлическими скобами и тросами. Безопасность гарантирует специальное страховочное снаряжение, которое обязательно должен надеть каждый желающий пройти по мосту. Сам мост, в отличие от тех, которые есть мире, подвижный, поэтому проход по нему обеспечивает массу ярких эмоций.