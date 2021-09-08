"Кванториум" познакомит школьников Симферополя с высокими технологиями

В Год науки и технологий в крымской столице на базе Симферопольской академической гимназии начал работать детский технопарк "Кванториум". Здесь школьники будут изучать основы механики, электроники, робототехники и узнают, что такое 3D-моделирование и беспилотная авиация.

Ученик 4Б класса Константин очень рад открытию "Кванториума". Юный изобретатель интересуется далекими планетами, и у него есть собственный проект "Жемчужная деревня. Марс-сити" с макетами зданий и сооружений. Именно так, по мнению школьника, в скором времени будет выглядеть жизнь на Марсе.

- В условиях глобального потепления, когда начинают таять ледники на севере в Арктике, и на юге в Антарктиде, "Жемчужная деревня. Марс-сити" становятся актуальными. Там люди будут жить, работать и общаться, - рассказывает Константин.

"Ломать стандарт восприятия учебных дисциплин, показывать детям известные учебные предметы с неизвестной стороны - не в виде набора правил, а как живое, постоянно развивающееся действие. Неформальное общение преподавателей и учащихся поможет создать условия для формирования навыков экспериментально-исследовательской и творческой деятельности школьников - именно такие цели поставлены перед нами", - заявили педагоги гимназии.

В рамках проекта "Кванториум" учебное учреждение получило современное интерактивное оборудование на общую сумму около 22 миллионов рублей для развития разных направлений, среди которых: естественно-научное, техническое творчество, биология, информатика, физика и химия. Кроме того, открываются дополнительные студии-лаборатории направления high-tech. Для углубленного изучения информатики появился лазерный резак-гравер, 3D-принтеры, оборудование для работы с пайкой и модульный станок, совмещающий в себе всю перечисленную технику.

Для ученицы 10 класса химико-биологического профиля Полины Рябовой не было альтернативы, какую секцию посещать. Конечно же, биологическую лабораторию, где можно изучить физиологию человека: измерить артериальное давление, пульс, температуру, сделать кардиограмму. Полина уже определилась с будущей профессией: после окончания школы она поступит в медицинский вуз на факультет стоматологии.

В медиа-студии - все как в настоящей фотостудии. Из оборудования - три фотоаппарата, штатив, профессиональные объективы, квадрокоптер. Две подружки-четвероклассницы Настя и Даша с детства увлечены миром фотографии, до открытия "Кванториума" они посещали школьный фотокружок.

- Хочу научиться правильно фотографировать, видеть композицию. Сейчас фотографировала Настю, и получилось неожиданно красиво. И еще мечтаю о собственном фотоаппарате, - признается Даша.

- Раньше девочки фотографировали в основном на свой телефон, в фотокружке не было техники, - говорит заместитель директора по воспитательной работе Симферопольской академической гимназии и руководитель кружка "Медиа-студия" Динара Ахтемова. - Я личный фотоаппарат приносила на занятия. И когда они попробовали снимать на профессиональную камеру - конечно, результат был совсем другой. Мне как педагогу радостно, когда вижу их горящие глаза, когда они делают качественный кадр, строят правильную композицию. Они понимают, как свет должен стоять, видят красоту и уже начинают ее понимать. С помощью профессионального оборудования, купленного в рамках проекта "Кванториум", дети смогут делать профессиональные кадры.

Также ребят научат делать видеоролики.

Есть в симферопольском "Кванториуме" и цифровая экологическая лаборатория, на базе которой дети могут проводить исследования, измерять уровень кислорода и влажность почвы.

В очных и дистанционных внеклассных мероприятиях до конца года примут участие более одной тысячи детей, а со следующего года их количество возрастет до двух тысяч.

Как отметила заместитель министра образования, науки и молодежи РК Светлана Львова, выбор гимназии для создания "Кванториума" не случаен: это учебное заведение активно участвует в образовательных мероприятиях республиканского и федерального уровня, сотрудничает с Малой академией наук.

- Надеемся, что школьный "Кванториум" станет центром притяжения не только для учеников гимназии. Путем сетевого взаимодействия наладим сотрудничество с другими школами, - отметила Светлана Львова.

В 2022-2023 годах в Крыму детские технопарки создадут также на базе лицея № 9 в Ялте и в школе № 4 в Симферополе.

Справка "РГ"

Детские технопарки "Кванториум" начали появляться по всей России с 2016 года в рамках нацпроекта "Образование". Площадки бесплатного дополнительного образования оснащены высокотехнологичным оборудованием. Их цель - привлечь девчонок и мальчишек к научно-техническому творчеству, к инновационной деятельности, раскрыть потенциал юных изобретателей, способствовать подготовке новых инженерных кадров.

Школьники получили возможность разрабатывать, тестировать и внедрять инновационные технологии. Обучение осуществляется по шести основным направлениям: "Проморобоквантум", "Аэроквантум", "Космоквантум", "Автоквантум", "IT-квантум" и "Промышленный дизайн".

Первый детский технопарк "Кванториум" открылся в Евпатории в 2018 году. Здесь занимаются школьники от 10 до 17 лет - ребята, которые с ранних лет активно интересуется технологиями, видят свое будущее в IT-сфере и конструировании.

В конце 2020 года в Евпатории появился первый передвижной "Кванториум" для дополнительного обучения детей инженерным специальностям. Мобильная версия технопарка представляет собой автомобиль - передвижную лабораторию с новейшим оборудованием: 3D-принтерами, квадракоптерами, программируемым конструктором Lego, лазерным гравером, фрезерным станком, современной видео и фототехникой.