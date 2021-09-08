Место силы: В Калмыкии горит артезианская вода и поют песчаные барханы

Здесь солнце светит больше 300 дней в году, а летом бывает до 120 суховейных дней. Здесь горит артезианская вода и поют песчаные барханы. Здесь взглядом можно окинуть всю степь и увидеть живописные закаты.

"Заметно растет число людей, которые интересуются Калмыкией и приезжают к нам. Поэтому сейчас ускоренными темпами работаем над проектами в сфере туризма", - говорит глава Республики Калмыкия Бату Хасиков.

Сюда съезжаются паломники ради приятного чувства одиночества, которое не гнетет.

Кухня кочевника должна быть сытной и быстро готовиться. Исключением является кюр, желудок барашка, фаршированный самим барашком. Кюр закапывают в землю и разводят над ним огонь. Так барашек томится часов 10-20. Такой способ приготовления делает мясо очень мягким и немного похожим на очень эффектную тушенку.

Калмыцкое мясо отличается особым вкусом и запахом. Здешнюю баранину язык не повернется назвать вонючей. Все потому, что барашки питаются только степной травой.

Кроме мяса в Калмыкии очень популярны борцоги, калмыцкие пончики с хрустящей корочкой и более разнообразной формой.

От барашка в ход идут и субпродукты. Это называется дотур. Внутренности мелко режут и добавляют репчатый лук. Вкус - как у печени, главное, не смотреть вниз, если вы слабонервны.

В Калмыкии есть свои пельмени - бёриги. У них другая форма, а вместо фарша - рубленая баранина. На вкус они сочнее пельменей.

Когда калмыки вели кочевой образ жизни, бёриги могли варить прямо в калмыцком чае. Сейчас так не делают, но чай по-прежнему очень любят. Калмыцкий чай варят из прессованного плиточного чая, добавляя молоко, соль, мускатный орех и сливочное масло. Пушкину, когда он проезжал по Калмыкии, калмыцкий чай не очень понравился. Приезжайте в Калмыкию и узнайте, насколько схожи или отличаются ваши вкусы со вкусами Александра Сергеевича.

Калмыкия - один из немногих регионов, где национальную кухню можно заказать почти в любом кафе. Даже от одной порции вам будет тяжело встать из-за стола.

В первозданной степи можно увидеть цветение тюльпанов. Фото: Тагир Раджавов/РГ

Яшалта

Между селами Соленое и Березовское располагается Большое Яшалтинское озеро. Вода в нем невероятно соленая, а запах заставляет глаза слезиться, но к нему быстро привыкаешь. Особенностью соленого озера является целебная грязь высокой бальнеологической ценности. Озеро похоже на плоскую тарелку - доходит до горизонта, но его можно перейти вброд.

Яшалтинское озеро заняло 2-е место в рейтинге Национального агентства финансовых исследований, опубликованном в путеводителе "Неисследованная Россия: 85 мест, которые надо посетить".

Адык

Здесь есть три места, которые обязательно нужно посетить: розовое озеро, поющие барханы и источник с горящей водой.

В соленом Меклетинском озере живет микроскопический рачок Artemia Salina, который дает воде необычный розовый цвет. Особое удовольствие - пройтись по озеру босиком: частички соли, иногда довольно крупные, массируют ноги.

Если закрыть глаза, то кажется, как будто ты на море: ковыль шумит, словно волны, а ветер приносит соленый воздух. Розовое озеро входит в Меклетинский заказник, поэтому, как и в "Черных землях", понадобится гид, который покажет, какими дорогами можно передвигаться.

Посреди степи можно услышать пение барханов, похожее на звуки органа. Ученые объясняют это тем, что при достаточно сухой погоде, когда песок медленно сыпется вниз, песчинки электризуются в результате трения друг о друга. Чем больше песчинок, тем выразительнее звучание бархана.

Неподалеку бьют источники, где под землей вода смешивается с метаном. Их можно узнать по характерному запаху. Вода бьет так, что появляется очень плотная устойчивая пена. Если к ней поднести спичку, то вспыхнет весь источник. Это выглядит как очень хорошая компьютерная графика, но это реальность. Вода прохладная, но руки потом пахнут паленым.

Цаган-Аман

В этом поселке есть выход к главной реке России - к Волге. На ее берегах расположены рыболовные базы и базы отдыха. Любители рыбачить оценят возможность ловить рыбу круглый год. Жители Калмыкии едут сюда подальше от летнего зноя. Поселок украшает восстановленный по всем традициям буддийского зодчества хурул.

Черные земли

Заповедник известен тем, что на его территории живут сайгаки, которые входят в Красную книгу, множество других диких животных и птиц. Черными землями это место называется потому, что зимой там никогда не лежит снег из-за солености почвы.

В Калмыкии живут сайгаки, которые входят в Красную книгу Фото: Тагир Раджавов/РГ

В заповеднике можно наблюдать за птицами на озере Маныч-Гудило, переночевать на кордоне и увидеть диких животных в естественной среде обитания. Возле водопоев установлены скрытники, из которых можно на расстоянии вытянутой руки увидеть сайгака - ровесника мамонта.

Здесь от ветра песок можно будет найти даже у себя в ушах, но это точно того стоит. Посещать заповедник можно круглый год, кроме марта: в это время рождаются сайгачата. Это охраняемая зона, поэтому заехать самостоятельно туда не получится - нужно связаться с гидом.

Элиста и окрестности

В столице Калмыкии, Элисте, находится самый большой буддийский храм Европы "Золотая обитель Будды Шакьямуни", более сотни скульптур - это самое сердце республики. Не выезжая за пределы города, можно покататься на лошадях и верблюдах.

В Элисте находится самый большой буддийский храм Европы "Золотая обитель Будды Шакьямуни" Фото: Тагир Раджавов/РГ

Недалеко от Элисты, в шести километрах, находится храм "Сякюсн-сюме". В 2004 году храм стал обителью божеств после освящения Его Святейшеством Далай-ламой XIV.

В 30 километрах от города растет Одинокий тополь - памятник природы, которому больше сотни лет. По легенде семена тополя находились в посохе монаха, который возвращался из Тибета. Монах закопал свой посох на возвышенности возле поселка Хар-Булук, после чего на этом месте взошел тополиный росток. В 2020 году тополь занял третье место в конкурсе "Европейское дерево года". За день солнце нагревает кору, отшлифованную прикосновениями тысяч рук, и на ощупь тополь кажется живым.

Лагань

Рядом с Каспийским морем, в дельте Волги, растут лотосы. Цветут они со второй половины июля до середины августа. В самом городе лотосов нет, чтобы их увидеть нужно проехать немного севернее, в Джалыково. Существует легенда, согласно которой лотосы вырастали там, где ступал юный Будда. В Лагани находится статуя Будды Майтрейи - это самая высокая статуя Будды в Европе.

Интересные факты о Калмыкии

Калмыкия встретит запахом полыни и горячим сухим воздухом. Именно здесь находится самая жаркая точка России - поселок Утта, где в 2010 году была зарегистрирована температура +45,4. градусов по Цельсию.

Американский журнал Forbes включил Элисту в пятерку российских городов, интересных для экотуристов, а также в пятерку самых недооцененных российских городов для путешественников. Фестиваль тюльпанов стал привлекать больше людей - в этом году его посетили свыше 16 тысяч человек.

Яшалтинское и Меклетинское озера по составу похожи на Мертвое море.

В Калмыкии почти нет светового загрязнения - это оценят фотографы, которые любят снимать ночью.

Религия тесно вплелась в жизнь республики. На многих домах можно увидеть флажки Ки-Мёрн - буддийский символ коня, несущий на спине драгоценность, которая исполняет желания. Цвет флажков выбирают по году рождения, в буддийских лавках вам подберут нужный.

Полезное

500 рублей - калмыцкий обед

13,5 метра - самая большая статуя Будды в Европе

110 рублей - большой капучино

222,2 метра над уровнем моря - гора Шаред, самая высокая точка Калмыкии

12-15 рублей - проезд в общественном транспорте

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