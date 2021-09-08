На ремонт энергокомплекса "Россети Юг" направит 828,5 миллиона рублей

Компания "Россети Юг" до конца 2021 года планирует направить на реализацию программы технического обслуживания и ремонта энергообъектов в Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях, а также Калмыкии 828,5 миллиона рублей.

Значительную часть этой суммы (50,7 процента) потратят на подготовку электросетевого комплекса Ростовской области к очередному осенне-зимнему периоду, Волгоградской области - 28,1 процента. На обслуживание и ремонт сетей Астраханской области будет направлено 15,9 процента, Калмыкии - 5,3 процента.

Специалисты "Россети Юг" во втором полугодии отремонтируют более 1,4 тыс. километров линий электропередачи различного класса напряжения и 13 силовых трансформаторов. Энергетикам предстоит заменить 2,6 тыс. опор, 24,4 тыс. изоляторов, 309 километров провода, а также расчистить от древесно-кустарниковой растительности около 480 гектаров трасс воздушных линий электропередачи.

В число наиболее крупных объектов ремонтной программы включены подстанции 110 кВ "Кири-Кили" и "Капустин Яр" в Астраханской области, на которых будут заменены опорно-стержневая изоляция и ввод. Также предстоит отремонтировать воздушную линию (ВЛ) 110 кВ "Рулевая - Вербенская" - по ней ведется транзит электроэнергии в районы Заволжья Волгоградской области.

Энергетикам Калмыкии предстоят работы на ВЛ 110 кВ "Солодники - Большой Царын", а ремонт участка ВЛ 110 кВ "Дивное - Володаровская", задействованной в энергосистемах степной республики и Ставропольского края, практически завершен.

Напомним, всего в 2021 году "Россети Юг" планирует направить на ремонт и техобслуживание энергообъектов 1,6 миллиарда рублей. Работы будут завершены в полном объеме и с надлежащим качеством до 1 октября.