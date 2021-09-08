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08.09.2021 18:10
Рубрика: Экономика

Новый бренд курортов Краснодарского края презентовали в Москве

Текст: Анна Юркова
Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края
Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Сегодня в Москве на 27-й Международной туристической выставке "Отдых Leisure" представили новый логотип курортов Кубани. Об этом сообщили в администрации региона.

Фото: Владимир Аносов/РГ
Что ожидает отдыхающих на главном черноморском курорте РФ в сентябре

- Брендирование территорий - это определение собственной территориальной идентичности и презентация ее потенциала, - отметила врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Мария Золотухина. - Мы разработали свой первый логотип курортов практически 20 лет назад. "Краснодарский край - это рай" - такой логотип и слоган стали узнаваемыми. Но за годы изменился и сам туристический продукт региона, и объем услуг. Поэтому мы трансформировали логотип и представили новое видение курортов края как всесезонного, инновационного, идущего вперед туристического региона. Разработкой нашего логотипа занималось московское бюро "Депо". Это один из лидеров рынка маркетинга. Уверены, новый логотип "Жарко круглый год" станет синонимом качества услуг высокого уровня.

Международная выставка посвящена внутреннему, въездному и выездному туризму. В числе участников - туроператоры, авиакомпании, международные системы онлайн-бронирований, мировые сети отелей, национальные офисы и принимающие компании из стран со всех континентов мира. Краснодарский край представил здесь свои возможности межсезонья. Это бальнеологический комплекс, эногастрономический туризм, активности на круглогодичных горнолыжных кластерах, а также возможности отдыха и лечения в традиционных курортных городах и термальные источники в предгорье Кавказа.

Кстати

Первые курорты появились на Кубани еще 150 лет назад. В XX веке край превратился в крупную всесоюзную здравницу. Регион занимает лидирующие позиции на внутреннем туристическом рынке. В последние годы порядка 40 процентов туристического потока формируется в межсезонье.

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