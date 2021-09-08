На фоне коронавирусных ограничений внутренний туризм в России получил уникальный шанс на развитие. В связи с этим 8 сентября "Российская газета" выпустила на рынок новый продукт - спецпроект "Отдых и туризм в России". Презентация прошла сегодня в шести городах: Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске, Нижнем Новгороде и Краснодаре.

- Несмотря на сложности, которые переживает рынок печатных СМИ, "Российская газета" сегодня запустила новый проект. Этого требует время. Из-за ковида закрываются зарубежные туристические направления. И мы хотим показать соотечественникам, что можно прекрасно отдыхать и дома. Ведь у нас правда огромное количество уникальных "незаезженных" мест, - отметил заместитель генерального директора по региональному развитию Андрей Першин, который специально прилетел в Ростов на презентацию. - Мы рассказываем, как провести время на Родине с пользой и с удовольствием. Наши журналисты ищут самые интересные места, и дают путешественникам по России ценные практические советы. Как правильно подобрать идеальное место для отдыха, как туда лучше всего добраться, каковы реальные цены на отели и прочие лайфхаки. И, что не менее важно, - этот выпуск позволит администрациям регионов, городов и районов привлечь туристов, открыть новые туристические потоки, рассказать о неизведанных уголках страны на всю многомиллионную аудиторию "РГ".

Помимо бумажной версии, на сайте издания запущен спецпроект, где оперативно будут собираться все свежие новости по туризму, репортажи наших корреспондентов и добытые ими "полезности", видео, ссылки на исследованные объекты и так далее.

Редакция "РГ" приурочила выход своего дебютного спецвыпуска к "деловому завтраку" по теме туризма. Эксперты собрались в редакции южного филиала в Ростове-на-Дону, а по видеосвязи с ними были Москва, Крым, Волгоград, Калмыкия, Астрахань, Таганрог и даже французский город Дижон. Лейтмотив встречи понятный: как повлияла пандемия на индустрию и каким эксперты видят будущее внутреннего туризма в России. Редакция всегда старается проводить такие встречи в непринужденной обстановке, так что каждый мог высказаться по любым вопросам.

Помимо записи, которая велась в Zoom, встречу освещали местные телеканалы и блогеры - стрим в Facebook в прямом эфире смотрели несколько сотен человек.

Символическим стартом проекта стал запуск "паровоза" - шоколадного торта, где каждому гостю достался кусочек туристического пирога. Весьма уместным оказалось и донское вино, которое принес для гостей один из участников - известный на Юге винодел Юрий Малик. Помимо уникальных донских автохтонов можно было продегустировать совершенно новый продукт - обезалкоголенное вино. Гости были в полном восторге.

- "Отдых и туризм в России" - это очень интересный и перспективный проект, который, без сомнения, поможет популяризации внутреннего туризма, - сказала после встречи директор АНО "Агентство по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области" Татьяна Горяйнова. - Мы искренне и от всей души желаем "Российской газете" успеха и уверены, что это проект серьезно поможет российским регионам привлечь туристов со всех уголков нашей страны и "переориентировать" их на Родину.