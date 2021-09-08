В Германии появится трамвай, названный в честь города Волгограда

По улицам немецкого города Хемница теперь будет ходить новый трамвай под названием "Волгоград" (Wolgograd) с изображениями всеми узнаваемых символов города - таких, как Родина-мать. Участие в торжественном запуске трамвая принял бывший обербургомистр города (тогда он назывался Карл-Маркс-Штадт) Эберхард Лангер, который в 1988 году подписывал договор о сотрудничестве с Волгоградом.

В Хемнице решили обновить трамвайный парк: одни чешские машины меняют на другие - "Татру" на "Шкоду", одна из которых и получила название "Волгоград". Новые трамваи лучше приспособлены для инвалидов - у них нет ступенек, чтобы можно было заехать на коляске. В вагоне есть Wi-Fi.

Своеобразная церемония "крещения" трамвая походила на спуск на воду корабля - разве что о его "борт" не разбивали бутылку шампанского. Как выяснилось, рачительные бюргеры не захотели портить лакокрасочное покрытие, и 87-летний Лангер аккуратно облил борт трамвая шампанским из бокала.

Наряду с "волгоградским" трамваем по немецким путям будут бегать еще 13 электромашин, названных в честь других городов-побратимов Хемница. Точнее, партнеров - так принято называть такие связи в Германии.

Кстати, партнерскими отношениями связаны две школы в наших странах, а в 2008 году Хемницкий технологический университет и Волгоградский госуниверситет подписали соглашение о сотрудничестве. Кроме того, спортсмены из немецкого города регулярно приезжают в Россию на соревнования.