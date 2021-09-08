В горах Сочи открыли скоростной аттракцион на высоте 2,2 тыс метров

В горах Сочи запустили уникальный скоростной аттракцион на высоте 2,2 тысячи метров - супертроллей. Он позволяет туристам пролететь над пропастью со скоростью более 100 километров в час.

Аттракцион разместился на курорте в парке Gorky Fly. Это самый высокогорный парк аттракционов в России. Он находится над горной долиной Цирк-2 и окружен живописнейшими панорамами Кавказских гор.

Корреспондент "РГ" смог одним из первых прокатиться на новом аттракционе.

"Когда начинаешь расспрашивать, что же такое этот супертроллей, куда тебя запустили, то оказывается, что это почти километр полета по канатной дороге между горными вершинами хребта Аибга.

Ощущение, что ты просто падаешь в пропасть. И от этого неожиданно сам для себя кричишь на все Кавказские горы. Но потом оказывается, что ты летишь над пропастью - на уровне птиц, на уровне облаков. И это не аллегория - они вот, совсем рядом. А внизу под тобой - бездна метров в 200, на дне которой низвергается водопад и течет речка. Вокруг - горы, скалы, заснеженный Фишт и в тоже время на горизонте видно море! Далеко-далеко внизу горный поселок Эсто-Садок, кажется таким маленьким, словно игрушечным, и может уместиться на ладони.

Время останавливается под действием мощнейших эмоций и кажется, будто ты летишь минут 10 или 20. Хотя на самом деле все занимает от силы минуты две. Чувствуешь себя птицей. И происходит это все на высоте в 2200 метров над уровнем моря на курорте "Красная Поляна".

Потом тебя возвращают в ту же точку, откуда ты падал, а точнее летел. И коснувшись ногами земли, а уже не вися над бездной, ты начинаешь так радоваться жизни, будто снова родился!"

Кстати

В парке Gorky Fly также можно полетать на горных качелях над облаками и прокатиться от одной вершины к другой по канатке - мегазиплайне.