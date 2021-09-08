В Камызяке рассказали, как сварить арбузный мед

В городе Камызяке Астраханской области действует единственный в России и в Европе музей арбуза. Познакомиться со славной историей отечественного бахчеводства приезжают со всей страны и из-за рубежа: Азербайджана, Италии, Голландии.

Вот так астраханский арбуз попал даже в музей. Фото: Максим Коротченко

Наибольший интерес у гостей вызывает гастрономическая экспозиция, где представлены необычные деликатесы: сушеные и маринованные арбузы, арбузный джем, мед, цукаты и даже масло из семечек этого сладкого плода.

- Арбуз - целебных свойств союз! - бойко начинает экскурсию заведующая и единственная сотрудница музея Светлана Старшова. - В нем много витаминов, минералов, фолиевая и аскорбиновая кислота. Известно, что арбуз обладает жаропонижающим и общеукрепляющим свойствами. От корки до семян - все полезно.

Музей занимает всего один зал на базе Всероссийского НИИ орошаемого бахчеводства, хотя достоин большего внимания. За год до его открытия Астрахани официально присвоили статус центра российского арбуза.

В экспозиции собраны исторические документы, старинные фотографии заполненных арбузами полей, картины знаменитых художников, авторские свидетельства на новые сорта, макеты техники и улыбающийся арбуз-симпатяга для фотосессии. А в двух километрах от музея на опытном поле сотрудники НИИ проводят для туристов дегустацию сладких плодов.

В этом году музей отметил 15-летие, круглая дата пришлась на август, самый арбузный месяц, когда этих ягод в Астрахани, как говорится, завались.

- Нижнее Поволжье для арбузов - это рай, - говорит Старшова. - В XIX веке рынки были ими переполнены, арбузы стоили гроши. Чтобы добро не пропадало, делали мед.

Арбузный мед

Мякоть 6-7 арбузов тщательно очистить от семян, пропустить через сито и варить не менее 6-7 часов, пока жидкость не загустеет и не станет темно-коричневой. В мед не добавляется сахар, поэтому продукт получается очень полезным. Кроме того, считается, что арбузный мед хорошо защищает организм от вирусов.

Как добраться

На авто или автобусе Астрахань - Камызяк, время в пути - около 45 минут.

Сколько стоит

50 рублей - взрослый и 20 рублей - детский билет, доплата за экскурсию - 250 рублей, за фотосъемку - еще 100 рублей, за видео - 300 рублей.