В Крыму кафе и ресторанам разрешили работать до часа ночи

В Республике Крым с 9 сентября всем заведениям общепита разрешат работать до часа ночи. Об этом глава Крыма Сергей Аксенов заявил в прямом эфире телеканала "Миллет".

Как уточнил глава Крыма, такое решение принято из-за улучшения эпидемиологической ситуации с распространением коронавируса. Например, за 7 сентября на территории РК зарегистрировано 235 случаев коронавируса, тогда как на летнем пике, в середине июля, этот показатель доходил до 409.

- С учетом падения заболеваемости с завтрашнего дня учреждениям общепита продлеваем работу до часу ночи, поскольку ситуация позволяет, - сказал Сергей Аксенов. - Максимально индивидуально подхожу ко всем обращениям.

Ранее действовал запрет на работу кафе и ресторанов с 23 до 8 часов. Им позволяли работать лишь на вынос или в режиме доставки. Кроме того, в ночное время разрешали принимать посетителей заведениям общепита со 100-процентной вакцинацией персонала, которые предоставляли доступ к своим системам видеонаблюдения.

Новый документ, вносящий изменения в указ о мерах повышенной готовности, вскоре будет опубликован на портале Совмина РК.