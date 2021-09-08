Второй новый корабль противоминной обороны пополнил Черноморский флот

Новейший корабль противоминной обороны "Владимир Емельянов" под командованием капитан-лейтенанта Дениса Гайнутдинова завершил межфлотский переход в пункт постоянного базирования - Севастополь - с Балтийского флота. На родном причале ему подготовили достойную встречу. Экипаж, в состав которого входят исключительно контрактники, встречали с оркестром, хлебом-солью и жареным поросенком.

Торжественная церемония приема корабля в состав флота прошла еще 29 декабря 2019 года в городе Балтийске. А теперь он поменял временную балтийскую прописку на постоянную, черноморскую. Обогнув Европу, пройдя несколько морей и часть Атлантического океана, корабль оставил за кормой 5672 мили. А всего с учетом переходов, ходовых и государственных испытаний, участия в двух главных военно-морских парадах он отмерил уже около 15 000 миль.

Командир Крымской военно-морской базы (КВМБ) контр-адмирал Феликс Меньков поздравил моряков с успешным завершением испытаний.

- Вас ждут напряженные черноморские будни, корабль будет востребован на все 100 процентов, - пообещал экипажу Меньков.

В состав Краснознаменной бригады кораблей охраны водного района ЧФ вошел уже второй корабль противоминной обороны проекта .12700.. Первый из них, "Иван Антонов", успел сходить в Средиземное море, где успешно отработал задачи противоминной разведки, преодоления минных заграждений и применения корабельного оружия при отражении авиаудара условного противника.

Корабль проекта "12700" имеет уникальный, самый большой в мире "немагнитный" корпус из монолитного стеклопластика, сформированный методом вакуумной инфузии. Его преимущество - в более высокой прочности в сравнении со стальными корпусами, что обеспечивает большую живучесть корабля при поиске мин. Срок службы такого корпуса больше, чем у скроенного из маломагнитной стали, а масса - значительно меньше.

- Для поиска и уничтожения мин на борту есть система "Диамант", включающая в себя два легких катера со специальными подводными роботами, - рассказывает командир Краснознаменной бригады кораблей охраны водного района (ОВР) капитан 1 ранга Владимир Коробков. - Благодаря пластиковому корпусу и малошумному двигателю катеров, на них не реагируют морские мины. И это позволяет экипажу спокойно вести поиск с помощью гидроакустики и магнитомеров.

За обнаружение глубоководных объектов отвечает интегрированная система поиска и уничтожения мин "Александрит-ИСПУМ". В ее состав входит телеуправляемый подводный аппарат, способный выявлять подозрительные объекты в большом радиусе. Техника может работать под водой при волнении моря до трех баллов.

После обнаружения опасных предметов запускают подводные дроны, которые устанавливают на них подрывные заряды. При необходимости они могут отбуксировать боеприпас на мелководье и там уничтожить его. Дистанционная тактика разминирования сводит риск для личного состава к минимуму.

Вскоре к двум противоминным кораблям проекта "12700", которые уже вошли в состав ЧФ, добавится третий - "Георгий Курбатов".