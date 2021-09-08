Челябинский ОПК на "Армии-2021" сделал акцент на гражданской технике

В нынешнем году южноуральский ОПК увеличил присутствие на традиционном форуме "Армия", состоявшемся в Москве в конце августа: Челябинскую область представляли 16 компаний - почти вдвое больше, чем годом ранее. В составе делегации оказались как опытные участники форума, так и новички, сумевшие тем не менее заметно продвинуться на инновационных направлениях.

На военно-техническом форуме "Армия-2021" в Екатеринбурге показали в действии образцы военной техники, в том числе и уральского производства. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Поход в тыл

Важной особенностью сезона стало преобладание среди экспонатов продукции двойного или гражданского назначения. Перед ОПК не первый год стоит задача диверсификации производства, перевода части мощностей на мирные рельсы. Продуктовая линейка южноуральцев показала: не все, что выходит сейчас из заводских корпусов, имеет исключительно защитную окраску.

Пожалуй, одним из самых ярких изделий региональной оборонки, предназначенных для боевого применения, остался модуль для сухопутного транспорта и катеров ВМФ "Охотник", с которым научно-производственное объединение "Электромашина" уже дебютировало на форуме. Однако предприятие привезло на большие смотрины и продукцию не военного назначения: мобильную мастерскую для ремонта электрооборудования, а также интеллектуальную систему с модулем экологического мониторинга и электродвигатель для низкопольного трамвая.

Продолжил "курс на разоружение" завод "СпецАгрегат", продемонстрировав подвижной авиационный агрегат и снегоочиститель. Первый изготовлен для электростартерного запуска двигателей летательных аппаратов, питания бортовой электроаппаратуры, буксировки техники к месту стоянки. Второй может отбрасывать снежные валы на взлетно-посадочных полосах, путях к аэродромам и автомобильных дорогах с усовершенствованным покрытием.

"Донкарб графит" показал специалистам и гостям выставки конструкционные материалы и фасонные изделия из разных видов графита, композитных материалов, углеродные порошки с различными свойствами.

Не все, что выходит сейчас из заводских корпусов, имеет исключительно защитную окраску

Челябинские тракторостроители тоже презентовали новинки: трактор с электромеханической трансмиссией, прототип мини-экскаватора и двигатели гражданского назначения мощностью до 510 и 24 лошадиных сил, которые можно устанавливать на сельскохозяйственную технику.

Встречи на полях

Во время форума глава челябинской делегации вице-губернатор Егор Ковальчук и директор Ассоциации кластеров, технопарков и особых экономических зон Андрей Шпиленко подписали соглашение, которое предусматривает развитие промышленной инфраструктуры и ТОСЭР на Южном Урале. Тренд на расширение продуктовой линейки за счет выпуска гражданской продукции подкрепили предложениями, касающимися диверсификации оборонки. Удачный пример - опыт НПО "Электромашина", создающего в регионе первый промышленный технопарк. Профильные направления затрагивают сферы интеллектуальных систем управления, электрического, беспилотного транспорта, искусственного интеллекта, технологий машинного зрения.

Запоминающимся моментом стала и инициатива региона об упрощенном порядке подтверждения российского производства продукции для предприятий, желающих участвовать в государственных закупках. Она была одобрена на совещании под председательством зампреда правительства РФ Юрия Борисова.

- Необходимость постоянно подтверждать российское производство часто становится замедляющим фактором. Сейчас подтверждающий документ после прохождения проверки действителен всего год, но было бы удобнее, будь этот срок больше, - объяснил суть предложения челябинцев министр промышленности области Павел Рыжий.

По его словам, важно также рассмотреть упрощенную схему для тех компаний, которые однажды уже прошли эту процедуру от начала до конца: это поможет привлечь больше участников к госзакупкам, а в результате активнее развивать промышленный комплекс, обеспечить доминирование отечественных предприятий на внутреннем рынке.

Водородный выстрел

Павел Карболин, гендиректор НИИ НПО "ЛУЧ", входящего в ГК "Росатом", выступил за то, чтобы сделать Южный Урал пилотным регионом по разработке и внедрению первой установки, производящей водород, на одном из металлургических заводов.

Тема водородной энергетики сегодня популярна, поскольку представляет собой альтернативу традиционным энергоисточникам, ухудшающим экологию.

- Россия обладает важными конкурентными преимуществами - значительным энергетическим потенциалом и ресурсной базой, - объясняет интерес к "зеленой" энергетике Егор Ковальчук. - Росатом определен как ключевой игрок в водородной теме. Привлечение нашего региона к созданию первой установки поспособствует развитию нового направления работы, станет поддержкой для металлургических производств, на которых серьезно скажется "углеродный налог".

Кроме того, в регионе ведется и разработка систем накопления энергии, что также является составляющей "зеленой" энергетики. Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" предложила создать бытовую систему, объединившись с челябинской компанией "Приводная техника", которая является одним из лидеров в этой сфере. Кроме того, корпорация готова содействовать продвижению на рынок высокоемких литий-ионных аккумуляторов "Уралэлемента". Тестовые образцы этой продукции получили Россети, Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала, Челябэнергосбыт. Также заявлено, что одно из предприятий корпорации может скооперироваться с Южноуральским арматурно-изоляторным заводом, которому нужны чугунные шапки для изоляторов. Сегодня их закупают в Китае, поэтому рассматривается проект локализации производства в Южноуральске.

Кластер к бою

Одним из достижений форума челябинским участникам видится укрепление контактов местных перевозчиков с нижегородской фирмой "FOXBUS", которая занимается выпуском небольших автобусов. Кроме того, Челябинску, Магнитогорску и Златоусту на форуме поступило предложение провести восстановление трамвайных вагонов, требующих ремонта. Этим в области не занимается ни одна структура, но готовы подключиться фирма "ЧТС" и ГК "Канопус".

При росте заказов на выпуск касок, обуви, обмундирования региональный ФРП поспособствует увеличению мощностей этих производств

Новый импульс получило и сотрудничество с Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК), соглашение с которой было подписано в 2019 году. Из-за пандемии бизнес-миссии ОАК в Челябинскую область были приостановлены, однако сейчас их решено возобновить. Общая сумма контрактов авиастроителей с партнерами региона составляет пять миллиардов рублей. 86 процентов приходится на несколько крупных контрагентов, в числе которых такие предприятия, как "Агрегат", "Уралкуз", "Полет", Златоустовский машиностроительный завод, Уральский инжиниринговый центр.

Планируется организовать бизнес-миссии в область и для Группы компаний "Калашников", когда наберется пул участников, готовых предложить свои услуги крупнейшему производителю стрелкового оружия. На встрече с гендиректором "Калашникова" Владимиром Лепиным обсуждалось, в частности, увеличение заказов южноуральскому "Спецкластеру", который специализируется на изделиях легкой промышленности. Если будет рост заказов на выпуск касок, обуви, обмундирования, региональный Фонд развития промышленности поспособствует увеличению мощностей этих производств, обещает гендиректор фонда Сергей Казаков. Сегодня в регионе уже реализуется не имеющая аналогов в России программа льготного заемного финансирования с "профильным" названием "Кластеры".

Между тем

Еще одним результатом "Армии-2021" стало совещание с зампредом военно-промышленной комиссии Олегом Бочкаревым и представителями департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга РФ, где было рассмотрено положение дел на Южноуральском заводе радиокерамики. В конце сентября решено организовать встречу с федеральными органами власти, где будет выработана стратегия сохранения предприятия и его коллектива, а также исполнения гособоронзаказа.