Курганские растениеводы поменяли зерновые на лен, рапс и сою

В Курганской области завершилась сельскохозяйственная микроперепись. Предварительные итоги будут подведены в ноябре этого года, а окончательные - в конце 2022-го. Но уже по первым полученным данным можно судить о тенденциях и структурных изменениях, которые произошли в отрасли за последние пять лет. Наблюдениями с "РГ" поделился заместитель руководителя Свердловскстата - начальник отдела государственной статистики по Курганской области Константин Пугин.

Константин Владимирович, почему проводилась именно микроперепись? Покажет ли она полную картину?

Константин Пугин: Органы госстатистики не только в России, но и во всем мире проводят два вида обследований - сплошные и выборочные. В основном вторые - когда мы наблюдаем часть респондентов в выборке, а полученные данные распространяем на всех. Затраты при этом ниже, но выборочное наблюдение с применением научной методологии позволяет получать не менее объективную общую картину. Сплошная сельхозперепись, как и перепись населения, проводится раз в 10 лет. Последнее такое обследование было в 2016 году. Однако аграрная отрасль быстро меняется, и, чтобы держать руку на пульсе, впервые провели микроперепись. Ее планировали провести еще в прошлом году, но из-за пандемии отложили на год.

Выходит, опросили не всех?

Константин Пугин: Когда проводится сплошная перепись, мы, например, обследуем не только садоводческие объединения в целом, но и участки в них. В данном случае мы этого не делали: информация собиралась от руководителей СНТ. Не обследовалось и городское население. Зато в сельской местности по полной программе - переписчики опрашивали всех. Правда, в опроснике было всего 10 пунктов, тогда как в большой переписи их почти вдвое больше.

За месяц - с 1 по 30 августа - было переписано 170 тысяч личных подсобных хозяйств (ЛПХ), 566 садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, 282 сельские организации и около тысячи крестьянских фермерских хозяйств (КФХ), индивидуальных предпринимателей. Переписчики ходили с планшетными компьютерами и заносили в них всю информацию. В планшете - специально разработанное для микропереписи программное обеспечение с удобным и очень понятным интерфейсом. Это ускоряло процесс сбора и передачи данных.

Меняется структура посевных площадей: если раньше преобладали зерновые, то сейчас распространяются технические культуры

О чем они спрашивали?

Константин Пугин: Собирали данные об угодьях и посевных площадях, их характеристике и структуре, поголовье сельскохозяйственных животных и птицы. Выясняли, какие есть многолетние насаждения, теплицы, емкости для хранения сельхозпродукции. Владельцев ЛПХ спрашивали, для каких целей они производят сельхозпродукцию - для себя или на продажу. Отдельный вопрос для фермеров и сельхозорганизаций касался господдержки: получали ли они льготные кредиты, субсидии?

И какая картина складывается?

Константин Пугин: Перепись только что закончилась, идет проверка собранных сведений, поэтому подводить итог пока рано. Могу лишь сказать о некоторых тенденциях в развитии сельского хозяйства, которые видны уже сейчас. Например, в растениеводстве меняется структура посевных площадей: если раньше преобладали зерновые, то сейчас распространяются технические культуры - лен, рапс, соя и другие. Невооруженным глазом видно, что население стало меньше сажать картофеля и овощей, держать скота.

Думаю, это не стало открытием для сотрудников госстатистики.

Константин Пугин: Да, мы ежемесячно получаем отчеты крупных и средних сельхозорганизаций. Малый бизнес тоже предоставляет информацию, но реже. Собираем информацию и по населению. Например, ЛПХ обследуем выборочно семь раз в год, в разных районах. Это позволяет выявить тенденции, а перепись дает возможность их проверить: если данные совпадают, значит, методика и расчеты были правильные. Так, в течение нескольких лет мы наблюдаем сокращение поголовья скота и посевных площадей. Например, в этом году в хозяйствах всех категорий посевы зерновых сократились по сравнению с прошлым годом на 4,9 процента, картофеля - на 3,4, овощей - на 12,7. Общая посевная площадь уменьшилась на два процента, или на 27,2 тысячи гектаров.

А что происходит в животноводстве?

Константин Пугин: По данным на 1 августа, поголовье крупного рогатого скота составило 97 процентов к уровню прошлого года, при этом коров лишь 95 процентов (а в хозяйствах населения - 91). Селяне стали меньше держать свиней (85 процентов), овец и коз (96), птицы (97). Многим проще купить молоко в магазине, чем завести корову. Замечу: тенденция сокращения поголовья и посевов характерна не только для Курганской области, но и для всей России, цифры примерно одинаковые. Это не удивительно, потому что и численность населения, к сожалению, каждый год снижается. Если люди уезжают из деревень, то и хозяйства, естественно, сокращаются.

Ну а позитивные изменения есть?

Константин Пугин: По сравнению с переписью 2016 года выросло количество грантополучателей в животноводстве, что говорит об интересе к этой отрасли и ее развитии, а также об эффективности государственных программ. Они, кстати, появились не на пустом месте, а после анализа результатов двух предыдущих переписей. Также ранее мы констатировали преобладание монокультуры в растениеводстве. Сейчас, как видите, ситуация изменилась, и это плюс. Отмечу, что ситуация в разных районах отличается: где-то много заброшенных участков, а где-то практически вся земля в обороте.

А сколько иногородних компаний пришли в АПК Зауралья?

Константин Пугин: Это известно и без переписи: сейчас здесь осуществляют деятельность 20 сельхозорганизаций и КФХ из других регионов. Кстати, в некоторых районах появились дачники из соседних областей - новое явление для нашего региона.

Результаты переписи могут изменить жизнь в селе?

Константин Пугин: Обследование не самоцель. Важно получить максимально достоверную информацию, чтобы на ее основании власти могли принять правильные, грамотные управленческие решения. Мы рассчитываем, что результаты микропереписи позволят, во-первых, самим сельхозпроизводителям задуматься, в правильном ли направлении они движутся, во-вторых, органам управления сельским хозяйством всех уровней проанализировать, что надо сделать, чтобы жизнь в селе стала комфортнее. Ведь если в одном селе жителей прибывает, а в другом убывает, наверное, это повод проанализировать, почему так происходит.