На Урале начался сезон осенних овощных ярмарок

В Екатеринбурге состоялась первая осенняя продовольственная ярмарка. "Праздник урожая" прошел в центре города, на площади 1905 года. В нем приняли участие около тысячи производителей и реализаторов сельхозпродукции из всех уголков Свердловской области.

По живой торговле явно соскучились как покупатели, так и продавцы. Как сообщил директор МКУ "Центр организации выставок и ярмарок" Максим Рахманов, заявки на участие в ярмарке подали 116 сельхозпредприятий и фермеров.

- Когда мы анонсируем проведение ярмарок через соцсети, 100 процентов мест заполняется в течение первых двух дней. Остальные заявки идут в лист ожидания - у них будет шанс, если кто-то откажется, - рассказал Рахманов.

На прилавках - обычное осеннее изобилие: свежие овощи, фрукты и ягоды, а также всевозможные домашние "продовольственные линейки": мед, сыр, рыба и птица, варенья и соленья. Все как и в прежние годы, однако с соблюдением обязательных санитарных антиковидных норм.

Кстати, сейчас операторы и специалисты мэрии работают над новой концепцией оформления ярмарочного пространства. По словам председателя комитета по товарному рынку администрации города Екатеринбурга Натальи Фирстовой, предстоит изменить оформление палаток и всей площадки в целом.

- Это не только вопрос эстетики, задача - очень быстро устанавливать палатки и прилавки, а затем так же быстро демонтировать, - пояснила Фирстова.

График проведения ярмарок выходного дня, на которых будут продавать овощи свежего урожая, расписан "до снега" - на месяц вперед. Ну а самая последняя в этом году состоится в ноябре - после этого площадь 1905 года закроют для строительства новогоднего ледового городка.

Кстати

В минувшие выходные сезонные сельскохозяйственные ярмарки открылись в 20 муниципалитетах Свердловской области. А в Екатеринбурге, по словам пресс-секретаря администрации города Виктории Мкртчан, ежедневно работают также пять постоянно действующих ярмарок в разных районах города.