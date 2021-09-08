На Урале подсчитали количество частных учреждений сферы образования

Сегодня регион по числу негосударственных образовательных организаций находится на четвертом месте после Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Краснодарского края. По данным аналитиков проекта API Контур.Фокуса, с 2018 года их стало на 150 единиц больше, причем основной прирост в Свердловской области обеспечили ИП - их количество увеличилось на треть. Предпринимателей подстегивает спрос и на онлайн-курсы.

Одна из самых востребованных на рынке ниш - допобразование для детей и взрослых, к примеру, изучение иностранных языков, развитие навыков мышления. В этом секторе занято 38 процентов всех участников рынка, а дошкольным обучением, вторым по популярности, занимается 23 процента. К слову, предприниматели в образовательной сфере почти догнали государство: нынче оказывают образовательные услуги соответственно 2606 частников против 2681 госучреждения.

По мнению руководителя проекта API Контур.Фокуса Елены Катаевой, ажиотаж вызван запросом на "быстрое" образование, которое частники дают в течение одного-двух лет в отличие от колледжа или университета. Кроме того, центры профподготовки и курсы допобразования позволяют, например, молодым людям выйти на рынок труда раньше. Правда, диплом гособразца частники выдают редко, что может ограничить выбор.

Малый бизнес задает погоду в сфере образования, продвигая услуги на интернет-площадках, устраивая коллаборации с известными брендами и даже вузами. Наиболее высокими темпами сейчас развивается направление профобучения.

Однако эксперты говорят и о негативной тенденции: число зарегистрированных юрлиц и ИП в этой сфере снижается - за четыре года на Среднем Урале оно упало на 20 процентов (организаций, принадлежащих государству, стало меньше на три процента).