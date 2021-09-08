На Урале проверят данные о недопуске на борт ребенка с ДЦП и спецкреслом

Екатеринбурженка с десятилетним ребенком-инвалидом не смогла попасть на борт самолета со специальным приспособлением, в котором сын может сидеть. Как так вышло, проверяют сейчас в самой авиакомпании. Инцидентом занялась и прокуратура.

Кресло, обеспечивающее поддержку во время долгого перелета, женщина приобрела по совету других матерей, у которых дети со схожими диагнозами - ДЦП тяжелой четвертой степени. И не пожалела: воздушное путешествие из Екатеринбурга в Крым с "Уральскими авиалиниями" получилось комфортным.

На обратной дороге ничто не предвещало проблем, ведь билеты были куплены на рейс той же авиакомпании. На стойке регистрации вопросов не возникло. Но перед посадкой на пути матери и сына возник старший бортпроводник и потребовал сдать специальное кресло в багаж. Уговоры и объяснения не помогли. Женщине пришлось больше трех часов держать больного ребенка на коленях - самостоятельно сидеть он не может.

В авиакомпании "РГ" рассказали, что сейчас проверяют правильность действий сотрудника.

Инициирована проверка исполнения законодательства о защите прав потребителей и Свердловской транспортной прокуратурой. При наличии оснований будут приняты меры.