Нужно ли гендерное воспитание в семье и школе

В аппарате свердловского омбудсмена и региональном министерстве образования закончилось расследование почти курьезного случая в лагере "Салют": несколько мальчишек в "День наоборот" нарядились в девичьи платья, накрутили на голове резинки.

Если кто помнит, в советское время дети делали так каждую лагерную смену: мальчишки наряжались в девчонок, и наоборот. А еще коронным номером в каждом лагере был танец маленьких лебедей. И тоже - о, ужас! - мальчики выступали в женских платьях. Но сегодня время другое, кто-то выложил видео в соцсети, и разгорелся скандал. Благо, и чиновники в министерстве, и свердловский омбудсмен Игорь Мороков оказались мудрыми и с чувством юмора. Детский правозащитник не только не усмотрел "криминала" в действиях вожатых и тем более мальчишек, но и выложил свое детское фото из пионерского лагеря, где он так же в шутку переодевался в вожатую.

Между тем сама тема гендерного воспитания сегодня стала одной из самых обсуждаемых в обществе. Нужно ли каким-то особым образом воспитывать детей разного пола? Что делать с сидящими в нас установками из разряда "мальчики не плачут, девочки не дерутся"? Какими качествами должны обладать будущие мужчины и женщины? Надо сказать, мнения опрошенных "РГ" экспертов резко разделились.

Пример настоящего мужчины перед глазами лучше всяких слов

Август Белкин, заслуженный деятель науки РФ, доктор педагогических наук, профессор, директор школы с 40-летним стажем:

- Давайте сначала разберемся, а что мы понимаем под гендерным воспитанием. Это же не просто осознание мужчины мужчиной, а женщины женщиной. Это значит воспитать мальчика, прежде всего, таким человеком, который готов будет брать на себя ответственность, готов будет защищать себя и свою семью, а если надо - пожертвовать собой. Это значит, воспитать в девочке преданность, заботу, и если хотите - мужественность в отстаивании интересов своей семьи. И я говорю это без всякого наносного пафоса.

И дело тут, конечно, не в том, во что наряжаются в детстве. Все это ерунда полная. Я и сам шутки ради не раз надевал мамино платье. Дело в куда более высоких понятиях, которые закладываются или, увы, не закладываются в детстве. Понятиях чести, достоинства, приверженности незыблемым жизненным идеалам. И гендерное воспитание, на мой взгляд, тут чрезвычайно важно. Не может быть никаких нейтральных, аморфных форм.

Я преподавал в школе историю, и старался прививать детям лучшие качества на примере исторических личностей. Мальчишкам рассказывал о Юлии Цезаре Октавиане Августе. Меня даже в шутку ребята называли "Августейшим". Девчонкам рассказывал, какой мудрой, красивой и преданной была Клеопатра.

Расскажу случай. Был у меня в классе самый отпетый хулиган Валерка Нестеров, причем, надо сказать, очень умный. Однажды он в очередной раз что-то натворил, вопреки обещаниям больше не бедокурить, и я решил поговорить с ним по-мужски. И довольно резко, может, и не совсем педагогично, зато откровенно. Говорю, держи слово, мужчина ты или нет. В общем, мы поняли друг друга и остались с тех пор лучшими друзьями. А потом этот Валерка стал министром образования Свердловской области Валерием Вениаминовичем. И надо сказать, был одним из лучших министров, которых я знал.

Увы, то, что сегодня в школе мало мужчин учителей, то, что сегодня много семей, в которых мальчиков вынужденно воспитывают женщины, это тоже накладывает отпечаток. Все-таки пример настоящего мужчины перед глазами лучше всяких слов.

Дмитрий Рассохин, доктор философии, кандидат психологических наук, отец четырех сыновей:

- Доказано, что у мальчиков и девочек по-разному работает мозг, по-разному происходит восприятие действительности, по-разному формируются ценности, а это значит, что и воспитание не может быть одинаковым. У детей еще до конца не сформированы нейронные связи, а это значит, что очень многое зависит от того, как мы повлияем на процесс их развития.

Что важно донести до мальчиков, что важно заложить? Простые истины. То, что он защитник, добытчик, что нужно в жизни проявлять упорство в достижении целей, как бы трудно ни было. Это вовсе не означает, что нужно с утра до ночи твердить об этом, думаю, как раз наоборот. В своей семье я стараюсь быть примером своим сыновьям. Мы вместе занимаемся мотокроссом, а это и боль, и сила. И у меня, и у моего старшего сына черный пояс по карате, у среднего - коричневый, еще один сын занимается борьбой.

У каждого есть свои обязанности по дому. Более того, есть даже свой семейный кодекс чести. Мои парни понимают, что стонать, канючить - это не по-мужски. Если необходимо, берешь и делаешь, даже если это тебе неприятно. Но я стараюсь не перегибать палку, мы же не в армии. К тому же у нас есть мама, она всегда и пожалеет и вкусно накормит, и меня, если что, остановит, когда, по ее мнению, я излишне давлю на сыновей.

Я считаю, что воспитание мальчиков должно быть преимущественно мужским. Среди пунктов, которые прописаны в нашем семейном кодексе, есть такой: мужчина обязательно должен отвечать за свои поступки. Как-то в школе один из моих сыновей получил двойку, и учительница установила над ним шефство одноклассницы, чтобы эта девочка помогла ему, подтянула. Но я пресек это сразу, на корню, сказал, что мой сын сам будет отвечать за свои двойки. Никакие девочки над ним шефствовать не будут.

Могу твердо сказать, что у нас в семье совершенно четко с детства сформированы понятия чести, достоинства и патриотизма.

Воспитание как навязывание чужой воли

Сергей Киселев, заведующий кафедрой клинической психологии и психофизиологии, заведующий лабораторией мозга и нейрокогнитивного развития УрФУ:

- Я, наверное, вас удивлю, но я против воспитания вообще. Потому что под воспитанием, так или иначе, понимается навязывание чужой воли. А я против этого. Я понимаю, все родители хотят своим детям добра. Чтобы дочка выросла красавицей и умницей, вышла замуж, родила детей. Сын, став взрослым, занял какую-то высокую должность, стал крутым бизнесменом и так далее. Но откуда вы знаете, чего хочет ваш ребенок? Развитие каждого ребенка очень индивидуально, и пытаясь загнать его в определенные шаблоны, родители поступают, мягко говоря, не очень умно. В самых крайних случаях просто коверкают ему жизнь.

Есть индивидуальная траектория развития каждого ребенка. И самой мудрой позицией будет сопровождать ребенка, не навязывая ему свои представления, идеи, установки. Очень важно чувствовать своего ребенка, знать, чего хочет именно он, а не то, каким бы вы хотели его видеть вы. Все это наши стереотипы: во что они должны играть, от чего именно они должны быть счастливы. Вы видите вашего сына или дочь счастливыми в семейных отношениях, а они вполне возможно - нет. Почему вы не можете это допустить? А может, для них большее счастье реализоваться в чем-то другом. В профессии, в интересах, которые их увлекают и захватывают. Это же их жизнь. И пусть они проживут ее так, как хотят они, а не вы.

Даниил Штерн, кандидат социологии:

- Спроси кого-то еще лет 30-40 назад, что такое гендерное воспитание и воспитываете ли вы каким-то особым образом своего сына и дочь, вас не каждый и понял бы. При этом в подавляющем большинстве семей мальчишки крутились возле отца, шли вместе в гараж, возились там с техникой, девчонки занимались маленькими женскими делами дома с матерью. Красились тайком, в мамкиных каблуках ходили. Но никто не называл это каким-то особым воспитанием. Просто ребенок по природе своей впитывает и копирует роль своих родителей.

Собственно, мало что изменилось в большинстве семей и сегодня. Все происходит совершенно естественным путем. И чем меньше давления на ребенка, каких-то натужных, специальных действий, тем лучше. Вот когда из ребенка родители начинают лепить то, что нужно им самим, то, каким они видят своего сына или дочь, вот тогда и начинаются большие проблемы. И тут даже не столь важно, какой сферы это касается.

Кто-то, например, видит в своем ребенке вундеркинда, отдает в школу в пять лет. И потом этот "гений" мучается всю жизнь от колоссальных психологических проблем, искусственно заложенных в детстве. Ему невероятно трудно общаться со сверстниками, особенно противоположного пола, потому что разница в возрасте в школе ощущается очень остро. Мальчишку-вундеркинда не воспринимают всерьез девочки постарше. И ведь это сделали родители, желая ребенку исключительно добра.

То же самое и с гендерным воспитанием. Девочка играет в машинки, а мальчик в куклы - разве это трагедия? И почему мальчик не может заплакать, а девочка подраться? Все это навязанные стереотипы. Моя жена любила в детстве играть с конструктором и в машинки, носилась с мальчишками во дворе, и это не помешало ей стать прекрасной женой и матерью. Кстати, может, как раз потому, что ее родителям хватало мудрости не отбирать у нее машинки.