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08.09.2021 08:32
Рубрика: Общество

Нужно ли гендерное воспитание в семье и школе

Текст: Елена Мационг
В аппарате свердловского омбудсмена и региональном министерстве образования закончилось расследование почти курьезного случая в лагере "Салют": несколько мальчишек в "День наоборот" нарядились в девичьи платья, накрутили на голове резинки.

Если кто помнит, в советское время дети делали так каждую лагерную смену: мальчишки наряжались в девчонок, и наоборот. А еще коронным номером в каждом лагере был танец маленьких лебедей. И тоже - о, ужас! - мальчики выступали в женских платьях. Но сегодня время другое, кто-то выложил видео в соцсети, и разгорелся скандал. Благо, и чиновники в министерстве, и свердловский омбудсмен Игорь Мороков оказались мудрыми и с чувством юмора. Детский правозащитник не только не усмотрел "криминала" в действиях вожатых и тем более мальчишек, но и выложил свое детское фото из пионерского лагеря, где он так же в шутку переодевался в вожатую.

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Между тем сама тема гендерного воспитания сегодня стала одной из самых обсуждаемых в обществе. Нужно ли каким-то особым образом воспитывать детей разного пола? Что делать с сидящими в нас установками из разряда "мальчики не плачут, девочки не дерутся"? Какими качествами должны обладать будущие мужчины и женщины? Надо сказать, мнения опрошенных "РГ" экспертов резко разделились.

Пример настоящего мужчины перед глазами лучше всяких слов

Август Белкин, заслуженный деятель науки РФ, доктор педагогических наук, профессор, директор школы с 40-летним стажем:

- Давайте сначала разберемся, а что мы понимаем под гендерным воспитанием. Это же не просто осознание мужчины мужчиной, а женщины женщиной. Это значит воспитать мальчика, прежде всего, таким человеком, который готов будет брать на себя ответственность, готов будет защищать себя и свою семью, а если надо - пожертвовать собой. Это значит, воспитать в девочке преданность, заботу, и если хотите - мужественность в отстаивании интересов своей семьи. И я говорю это без всякого наносного пафоса.

И дело тут, конечно, не в том, во что наряжаются в детстве. Все это ерунда полная. Я и сам шутки ради не раз надевал мамино платье. Дело в куда более высоких понятиях, которые закладываются или, увы, не закладываются в детстве. Понятиях чести, достоинства, приверженности незыблемым жизненным идеалам. И гендерное воспитание, на мой взгляд, тут чрезвычайно важно. Не может быть никаких нейтральных, аморфных форм.

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Я преподавал в школе историю, и старался прививать детям лучшие качества на примере исторических личностей. Мальчишкам рассказывал о Юлии Цезаре Октавиане Августе. Меня даже в шутку ребята называли "Августейшим". Девчонкам рассказывал, какой мудрой, красивой и преданной была Клеопатра.

Расскажу случай. Был у меня в классе самый отпетый хулиган Валерка Нестеров, причем, надо сказать, очень умный. Однажды он в очередной раз что-то натворил, вопреки обещаниям больше не бедокурить, и я решил поговорить с ним по-мужски. И довольно резко, может, и не совсем педагогично, зато откровенно. Говорю, держи слово, мужчина ты или нет. В общем, мы поняли друг друга и остались с тех пор лучшими друзьями. А потом этот Валерка стал министром образования Свердловской области Валерием Вениаминовичем. И надо сказать, был одним из лучших министров, которых я знал.

Увы, то, что сегодня в школе мало мужчин учителей, то, что сегодня много семей, в которых мальчиков вынужденно воспитывают женщины, это тоже накладывает отпечаток. Все-таки пример настоящего мужчины перед глазами лучше всяких слов.

Дмитрий Рассохин, доктор философии, кандидат психологических наук, отец четырех сыновей:

- Доказано, что у мальчиков и девочек по-разному работает мозг, по-разному происходит восприятие действительности, по-разному формируются ценности, а это значит, что и воспитание не может быть одинаковым. У детей еще до конца не сформированы нейронные связи, а это значит, что очень многое зависит от того, как мы повлияем на процесс их развития.

Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости
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Что важно донести до мальчиков, что важно заложить? Простые истины. То, что он защитник, добытчик, что нужно в жизни проявлять упорство в достижении целей, как бы трудно ни было. Это вовсе не означает, что нужно с утра до ночи твердить об этом, думаю, как раз наоборот. В своей семье я стараюсь быть примером своим сыновьям. Мы вместе занимаемся мотокроссом, а это и боль, и сила. И у меня, и у моего старшего сына черный пояс по карате, у среднего - коричневый, еще один сын занимается борьбой.

У каждого есть свои обязанности по дому. Более того, есть даже свой семейный кодекс чести. Мои парни понимают, что стонать, канючить - это не по-мужски. Если необходимо, берешь и делаешь, даже если это тебе неприятно. Но я стараюсь не перегибать палку, мы же не в армии. К тому же у нас есть мама, она всегда и пожалеет и вкусно накормит, и меня, если что, остановит, когда, по ее мнению, я излишне давлю на сыновей.

Я считаю, что воспитание мальчиков должно быть преимущественно мужским. Среди пунктов, которые прописаны в нашем семейном кодексе, есть такой: мужчина обязательно должен отвечать за свои поступки. Как-то в школе один из моих сыновей получил двойку, и учительница установила над ним шефство одноклассницы, чтобы эта девочка помогла ему, подтянула. Но я пресек это сразу, на корню, сказал, что мой сын сам будет отвечать за свои двойки. Никакие девочки над ним шефствовать не будут.

Могу твердо сказать, что у нас в семье совершенно четко с детства сформированы понятия чести, достоинства и патриотизма.

Воспитание как навязывание чужой воли

Сергей Киселев, заведующий кафедрой клинической психологии и психофизиологии, заведующий лабораторией мозга и нейрокогнитивного развития УрФУ:

- Я, наверное, вас удивлю, но я против воспитания вообще. Потому что под воспитанием, так или иначе, понимается навязывание чужой воли. А я против этого. Я понимаю, все родители хотят своим детям добра. Чтобы дочка выросла красавицей и умницей, вышла замуж, родила детей. Сын, став взрослым, занял какую-то высокую должность, стал крутым бизнесменом и так далее. Но откуда вы знаете, чего хочет ваш ребенок? Развитие каждого ребенка очень индивидуально, и пытаясь загнать его в определенные шаблоны, родители поступают, мягко говоря, не очень умно. В самых крайних случаях просто коверкают ему жизнь.

Есть индивидуальная траектория развития каждого ребенка. И самой мудрой позицией будет сопровождать ребенка, не навязывая ему свои представления, идеи, установки. Очень важно чувствовать своего ребенка, знать, чего хочет именно он, а не то, каким бы вы хотели его видеть вы. Все это наши стереотипы: во что они должны играть, от чего именно они должны быть счастливы. Вы видите вашего сына или дочь счастливыми в семейных отношениях, а они вполне возможно - нет. Почему вы не можете это допустить? А может, для них большее счастье реализоваться в чем-то другом. В профессии, в интересах, которые их увлекают и захватывают. Это же их жизнь. И пусть они проживут ее так, как хотят они, а не вы.

Даниил Штерн, кандидат социологии:

- Спроси кого-то еще лет 30-40 назад, что такое гендерное воспитание и воспитываете ли вы каким-то особым образом своего сына и дочь, вас не каждый и понял бы. При этом в подавляющем большинстве семей мальчишки крутились возле отца, шли вместе в гараж, возились там с техникой, девчонки занимались маленькими женскими делами дома с матерью. Красились тайком, в мамкиных каблуках ходили. Но никто не называл это каким-то особым воспитанием. Просто ребенок по природе своей впитывает и копирует роль своих родителей.

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Собственно, мало что изменилось в большинстве семей и сегодня. Все происходит совершенно естественным путем. И чем меньше давления на ребенка, каких-то натужных, специальных действий, тем лучше. Вот когда из ребенка родители начинают лепить то, что нужно им самим, то, каким они видят своего сына или дочь, вот тогда и начинаются большие проблемы. И тут даже не столь важно, какой сферы это касается.

Кто-то, например, видит в своем ребенке вундеркинда, отдает в школу в пять лет. И потом этот "гений" мучается всю жизнь от колоссальных психологических проблем, искусственно заложенных в детстве. Ему невероятно трудно общаться со сверстниками, особенно противоположного пола, потому что разница в возрасте в школе ощущается очень остро. Мальчишку-вундеркинда не воспринимают всерьез девочки постарше. И ведь это сделали родители, желая ребенку исключительно добра.

То же самое и с гендерным воспитанием. Девочка играет в машинки, а мальчик в куклы - разве это трагедия? И почему мальчик не может заплакать, а девочка подраться? Все это навязанные стереотипы. Моя жена любила в детстве играть с конструктором и в машинки, носилась с мальчишками во дворе, и это не помешало ей стать прекрасной женой и матерью. Кстати, может, как раз потому, что ее родителям хватало мудрости не отбирать у нее машинки.

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