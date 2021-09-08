Пострадавшим от засухи хозяйствам Южного Урала выделят полмиллиарда

В Челябинской области принято решение о компенсации части затрат по приобретению семян и кормов аграриям пострадавших от засухи территорий. В 11 районах этим летом введены режимы ЧС.

- Несмотря на предпринимаемые усилия, напряженная ситуация складывается по заготовке кормов и формированию качественного семенного запаса, - сообщили в пресс-службе правительства.

Решено выделить 500 миллионов рублей на дополнительную поддержку сельского хозяйства. Из них 200 миллионов - на покупку семян, чтобы сохранить посевные площади и качественно провести яровой сев в 2022 году. А 300 миллионов - на закупку кормов, для сохранения численности маточного поголовья крупного рогатого скота.

Кроме того, губернатор Алексей Текслер обратился к правительству РФ с просьбой пролонгировать на один год кредиты, взятые аграриями на проведение посевной компании этого года.

Несмотря на аномально жаркое лето, в регионе планируются собрать 1 миллион 100 тысяч тонн зерновых и выполнить планы по сбору овощей.