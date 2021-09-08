На отремонтированном переезде на пересечении проспектов Победы и Свердловского в Челябинске сошел с рельсов новый трамвай, выведенный на линию для постоянной эксплуатации. Новичка челябинских дорог при этом развернуло, и он задел бортом встречный вагон. Чтобы вернуть "лихача" на место, потребовался автокран. Через полтора часа движение было восстановлено, а сам виновник инцидента, по словам представителей эксплуатирующей организации ЧелябГЭТ, не получил серьезных повреждений - "поцарапался немного", и транспортники пообещали в скором времени вернуть его в строй.

Миндортранс области, занимающийся реформированием транспортной системы Челябинска и обновлением подвижного состава, поспешил объяснить причину аварии посторонним предметом, попавшим в желоб рельса, и даже продемонстрировал фото этой железки. Но осадок все равно остался. Как же должно не повезти первенцу обновления, чтобы именно ему под колеса попала эта препона?

Новые трамваи для областного центра в Челябинске выбирали около двух лет, тестировались низкопольные вагоны разных производителей. На челябинских рельсах все они в той или иной степени начинали испытывать сложности - "буксовать" на маршрутах. Поэтому в регионе приняли компромиссное решение: пока будут приводить в порядок инфраструктуру, ставку сделают пусть не на новейшую, зато на проверенную модель проектирования 2007 года. Как объяснил первый замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Станислав Харченко, это обусловлено тем, что частично низкопольные вагоны снижают негативное воздействие на путевое хозяйство.

Бессмысленно выпускать новые вагоны на изношенную инфраструктуру - это приведет к тому, что механизмы станут разрушаться, электроника - выходить из строя

Пополнение с Усть-Катавского вагоностроительного завода стало прибывать этим летом. 11 августа вице-губернатор Сергей Шаль совместно с руководством миндортранса провел осмотр первых поступивших 8 вагонов.

- В этом году наконец-то началось масштабное обновление, - удовлетворенно констатировал он. - Сейчас на территории ЧелябГЭТ идет процесс досборки, приемка и, что очень важно, обучение персонала. В сентябре первые вагоны должны выйти на линию. До конца года в Челябинск поступят в общей сложности 30 единиц, и сегодня мы еще раз убедились, что работы идут без отставания, по графику.

В конце августа трамваи на площадке депо № 1 осмотрел и губернатор Алексей Текслер, поговорил с водителями и кондукторами ЧелябГЭТ, рассказав о планах обновления городского электротранспорта (в ближайшие два-три года намечается закупить 200 трамваев) и его инфраструктуры (планируется отремонтировать пути, контактную сеть, построить новое депо).

Вопрос в очередности работ. Например, эксперт в области транспорта Яков Гуревич ранее подчеркивал в одном из обращений к главе региона: в ситуации, когда трамвайная система доведена до ветхо-аварийного состояния, бессмысленно выпускать новые вагоны на изношенную инфраструктуру - это приведет к тому, что механизмы станут разрушаться, электроника - выходить из строя, а вагоны - регулярно сходить с рельсов. Эксперт советовал начинать именно с восстановления инфраструктуры, чтобы не дискредитировать эффективный городской транспорт, который мог бы стать основой современной транспортной системы. При этом затраты Гуревич оценил в 8 миллиардов рублей.

Но власти в итоге организовали наступление сразу по двум фронтам. По словам Сергея Шаля, в этом году в Челябинске отремонтируют первые 5 километров трамвайных путей, еще 20 километров будут запроектированы. Помимо этого обновят 26 трамвайных переездов, а 27 новых высоких посадочных платформ обеспечат безопасную посадку и высадку пассажиров.

Между тем вопросы дорожной безопасности, полагает ряд наблюдателей, не вполне учтены при раскраске новых трамваев в зелено-белые тона с нанесением на борта вагонов "нового уникального паттерна" - повторяющихся изображений, символизирующих историю и современность Челябинска (шестеренки, циркуля, колоса, раскрытой книги, метеорита и верблюда). В городе есть участки, где деревья и кустарник вплотную подступают к трамвайным линиям, и подобная расцветка может маскировать движущийся среди растительности вагон, вместо того чтобы как можно с более дальнего расстояния информировать пешеходов о его приближении. Паттерн же, который должен подчеркнуть адресную принадлежность подвижного состава, создает лишь дополнительный "визуальный шум".