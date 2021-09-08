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08.09.2021 15:25

Торгуют все: Уральский малый бизнес пошел на мировой рынок

Текст: Татьяна Казанцева (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 206(8557)
В Екатеринбурге прошел "Экспортный марафон". Эксперты из Германии, США, Индии, Беларуси и Венгрии обсудили с уральскими экспортерами нюансы таможенного оформления и другие вопросы "теории и практики" экономического сотрудничества, в том числе работу на международных маркетплейсах. Удивило число участников конкурса "Экспортер года", прошедшего в рамках форума, - заявки подали 67 субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).

Промышленные гиганты Урала давным-давно выстроили работу с зарубежными потребителями. Но, оказывается, и малые предприниматели все чаще заглядываются на внешний рынок: более 1900 субъектов МСП уже поставляют продукцию за кордон. Причем развитию связей не смогла помешать даже пандемия. Резкое падение в марте 2020 года, когда была потеряна четверть объемов уральского экспорта, удалось отыграть. Более того, завоеваны новые позиции: доля Свердловской области в российском экспорте выросла с 1,7 процента в 2019 году до 2,3 в 2020-м.

Фото: iStock
На что жалуются уральцы, заказывая товары на маркетплейсах

- Компаниям удалось адаптироваться к новым условиям. Экспорт МСБ региона по итогам 2020 года составил 708 миллионов долларов. По сравнению с 2019-м прирост - 13 процентов. Важно, что динамика сохраняется: в первом квартале этого года экспорт вырос на 20 процентов по сравнению с тем же периодом 2020-го, - сообщила глава мининвестразвития Свердловской области Виктория Казакова.

Причем 95 процентов уральского экспорта составляют несырьевые и неэнергетические товары и услуги (по этому показателю регион занимает четвертое место в стране), и их доля растет.

Даже начинающие бизнесмены осознали, что экспорт - движущая сила.

- Зачастую проще получать доход от разницы валют, чем биться за высокую маржинальность на внутреннем рынке, - поясняет президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин.

Стартовать часто мешает дефицит информации. По словам Беседина, необходимо как минимум пройти ликбез по поиску надежных партнеров: простой запрос в Интернете может привести и к сделке с мошенниками.

Где на Урале построят логистические центры маркетплейсов

Полную информацию и юридическое сопровождение начинающие экспортеры получают в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Услугами его подразделения - Центра поддержки экспорта - уже воспользовались более 400 производителей оборудования для нефтегазовой, пищевой промышленности, медицины и агропрома. В первом полугодии 2021 года с его помощью 74 компании заключили 235 зарубежных контрактов на общую сумму 19,2 миллиона долларов. В этом году МСП предложили комплексные услуги, ориентированные на разные бизнес-направления.

Так, на Первоуральском автоагрегатном заводе впервые задумались о выходе на зарубежные рынки в 2016-м. Поначалу не все шло гладко, признается первый заместитель гендиректора Максим Хусаинов. Но сейчас доля экспорта в производстве амортизаторов для коммерческого транспорта достигла 15 процентов.

Кстати, на нынешнем форуме был представлен еще один инструмент поддержки МСП - таможенная карта. С ее помощью предприниматели Свердловской области смогут осуществлять все виды таможенных платежей.

Прямая речь

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области:

- Свердловская область - регион с мощным диверсифицированным промышленным комплексом. По объему несырьевого и неэнергетического экспорта мы входим в число ведущих субъектов Федерации. Промышленность традиционно определяет ситуацию в экономике региона, задает вектор ее развития на перспективу. Государственная поддержка и ответственная позиция уральских промышленников позволили нам достойно справиться с одним из главных вызовов последних лет - пандемией коронавируса.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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