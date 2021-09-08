В Челябинской области ФСБ задержала старейшину "Свидетелей Иеговы"

Оперативниками УФСБ по Челябинской области задержан руководитель религиозного движения "Свидетели Иеговы", признанного Верховным судом РФ экстремистской организацией. По версии следствия, 44-летний мужчина предпринимал активные действия для продолжения противоправной деятельности организации на Южном Урале, сообщили в среду в следственном управлении СК региона.

- Подозреваемый, занимая должность "старейшины", осуществлял надзор за деятельностью местных ячеек организации и в период с сентября 2017 года по ноябрь 2020 года вел проповедническую деятельность в целях пропаганды запрещенного движения и вовлечения в него граждан, - рассказал представитель следственного ведомства Владимир Шишков.

Собрания проводились в форме коллективных богослужений, состоящих из исполнения религиозных песен, изучения и обсуждения запрещенной литературы, содержащей высказывания, унижающие человеческое достоинство по принципу отношения к религии, и элементы пропаганды исключительности одной религии над другой.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье об организации деятельности экстремистской организации, предусматривающей наказание от крупного штрафа до лишения свободы на срок от шести до 10 лет. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения.

Отметим, деятельность организации "Свидетели Иеговы" запрещена решением Верховного суда РФ от 20 апреля 2017 года, оставленным без изменения апелляционным определением суда.