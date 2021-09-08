В Екатеринбурге в жилом доме произошел взрыв газа

В екатеринбургском микрорайоне Уралмаш на улице Индустрии произошел взрыв газа в жилой многоэтажке. По информации ТАСС, инцидент случился в доме номер 57 корпус 2 (это многоподъездник между Коммунистической и Восстания, с расположенным вблизи детским садом).

Как уточняет "Интерфакс" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, взрыв произошел на первом этаже и есть пострадавшие - как минимум один человек.

Само здание каких-либо существенных разрушений в результате происшествия не получило. На месте продолжают работать спасатели, дежурят медики.