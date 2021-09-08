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08.09.2021 10:01
Рубрика: Происшествия

В Екатеринбурге в жилом доме произошел взрыв газа

Текст: Екатерина Призова

В екатеринбургском микрорайоне Уралмаш на улице Индустрии произошел взрыв газа в жилой многоэтажке. По информации ТАСС, инцидент случился в доме номер 57 корпус 2 (это многоподъездник между Коммунистической и Восстания, с расположенным вблизи детским садом).

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Как уточняет "Интерфакс" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, взрыв произошел на первом этаже и есть пострадавшие - как минимум один человек.

Само здание каких-либо существенных разрушений в результате происшествия не получило. На месте продолжают работать спасатели, дежурят медики.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург Взрывы газа в домах

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