В курганский театр приехал трехметровый великан из Пензы

Большое оживление в Кургане вызвала гуляющая по городу огромного роста кукла в облике капитана и путешественника из известного романа. Прохожие радушно приветствовали незнакомца, малыши непременно хотели дотронуться до него рукой. Гулливер, в честь которого назван местный театр кукол, приехал в Курган из Пензы и намерен поселиться здесь навсегда.

- Великанец теперь часто будет совершать променады, - рассказал главный режиссер театра Дмитрий Ши. - Ему не терпится поближе познакомиться с городом и его жителями, пригласить их в гости, на наши спектакли.

Куклу изготовил художник Валентин Викторов, знакомый курганцам по спектаклю "Ангелочек". Ее рост - три метра, вес - 18 килограммов. Управляют великанцем три артиста. Роль Гулливера досталась Владимиру Лазареву.

- Я человек натренированный, поэтому такая ноша мне по плечу, - говорит актер. - К тому же конструкция куклы хорошо продумана, нигде не давит и не жмет, полчаса смело можно гулять.

Актер признался, что больше всего ему нравится общаться с юными горожанами. Они верят в сказку, поэтому он сразу находит с ними общий язык. Между тем первый выход в свет не обошелся без курьезов. Наклонившись к ребенку, великан случайно задел своей шляпой настенный фонарь на здании театра.

- Надо быть внимательнее, - извлек урок Гулливер. - Заранее смотреть, что внизу и вверху, не запинаться за бордюры.

Ну, тут уж великану не стоит волноваться. Коллеги не дадут упасть, подскажут, если на пути препятствие. Вместе с Гулливером по городу гуляли Сергей Котельников и Мария Кузнецова. Они так умело управляли его огромными руками, что казалось, они сами поднимаются и опускаются.

Впереди у нашего героя важная и ответственная миссия: торжественное открытие 26 сентября в "Гулливере" нового театрального сезона.