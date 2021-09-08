Решетников: Экономика оправилась от ковидных ограничений

Российская экономика оправилась от ковидных ограничений - по итогам второго квартала ВВП полностью восстановился: в среднем во втором квартале 2021 года рост составил 0,3% к допандемическому уровню, в июле - плюс 0,4%. Об этом заявил журналистам министр экономического развития РФ Максим Решетников, комментируя высказывания председателя Счетной палаты Алексея Кудрина о ситуации в экономике, прозвучавшие на пленарной сессии Московского финансового форума.

"О том, что экономика оправилась от ковидных ограничений, говорит улучшение ситуации на рынке труда. Еще в июле ключевые показатели - уровень безработицы, численность занятого населения - фактически вернулись на доковидные уровни", - отметил Решетников.

По словам министра, в отраслевом разрезе наблюдается устойчивая позитивная динамика - выпуск ключевых производств, за исключением добычи полезных ископаемых, превышает допандемические уровни.

"Компании стали снова, и даже более активно, чем до ковида, вкладывать в своё развитие, расширяют мощности. Восстанавливаются инвестиции в отраслях, которые в 2020 году существенно пострадали от последствий коронавируса, - гостиницы, общественное питание, торговля", - подчеркнул глава Минэкономразвития.

В ведомстве также отмечают восстановление внебюджетных инвестиций - их вклад в рост 7,3% в первом полугодии составил около шести процентов. "То, что бизнес вкладывает деньги в свое развитие, расширяют мощности, - красноречиво говорит о том, что экономика "выздоровела", - отметил Решетников.

"По нашей оценке, потенциал восстановления экономики еще не исчерпан - есть резерв роста в таких отраслях, которые еще не достигли допандемического уровня (добыча полезных ископаемых, пассажироперевозки, сфера потребительских услуг). Кроме того, дополнительную поддержку росту экономике в целом и потребительскому спросу - в частности - окажут августовская выплата на школьников и сентябрьская выплата пенсионерам и военнослужащим", - добавил министр.

Решетников также заявил, что оценка ВВП на 2021 год повышена до 4,2% (в июне она составляла 3,8%, в апреле - 2,9%).

Ранее Кудрин заявил, что глобальный кризис в связи с COVID-19 еще не завершился, хотя некоторые страны уже выходят на докризисный уровень ВВП​​​.