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08.09.2021 18:24
Рубрика: Общество

Россия и Мексика расширяют сотрудничество в образовании

Текст: Константин Волков

Международная видеоконференция "Российско-мексиканское сотрудничество: полет в будущее", объединившая представителей российской и мексиканской систем образования, дала возможность представителям российских и мексиканских университетов, образовательных ведомств, торгово-промышленных палат двух стран познакомиться друг с другом, рассказать о своих вузах, перспективных образовательных и научных программах, обсудить сотрудничество и налаживание системы академических обменов.

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
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Конференция была организована на площадке фонда "Русский мир" силами НКО "Русский дом в Мексике" и МГТУ им. Н. Э. Баумана при поддержке представительства Россотрудничества в Мексике.

Исполнительный директор фонда "Русский мир" Владимир Кочин отметил, что космос всегда был мечтой человечества, а в практической плоскости - "концентрированным выражением разных наук: физики, химии, математики". Говоря о развитии контактов, он выразил уверенность, что эта тема особенно интересна молодежи, увлеченной естественными науками.

Гендиректор Мексиканского космического агентства Сальвадор Ландерос, также принявший участие в мероприятии, выразил большой интерес к сотрудничеству с Россией в области космонавтики. У Мексики, рассказал Ландерос, есть 35-летний опыт конструирования спутников.

"Мы понимаем, что физика, математика, информатика - очень важные науки, и надо мотивировать молодежь изучать их и делать вклад в науку", - отметил глава Мексиканского космического агентства. Он призвал представителей вузов налаживать двусторонние связи и заключать договоры о студенческих и научных обменах.

Летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Джанибеков привел в качестве хорошего примера международного сотрудничества в космонавтике советскую программу "Интеркосмос", инициированную Советским Союзом. Она предполагала многостороннее международное сотрудничество в области космических разработок и пилотируемой космонавтики.

Фото: Graeme Jennings / POOL / AFP
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Директор системы среднего образования Мехико Хулио Эскобедо в своем выступлении призвал создавать совместные проекты на всех уровнях образования, начиная со школ. Важное значение, по его мнению, имеют не только программы обмена студентами, но и, что особенно важно в период пандемии и вынужденной изоляции, развитие системы удаленного образования.

Постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов надеется, что мексиканские студенты будут приезжать в Россию, в том числе в Крым - один из самых старых центров космонавтики в нашей стране. Он отметил работу "Русского дома в Мексике", выразив надежду, что эта неправительственная организация будет доводить до мексиканской молодежи всю информацию о возможностях получения образования в России.

В рабочей части конференции "Российско-мексиканское сотрудничество: полет в будущее" приняли участие ведущие российские и мексиканские вузы, и не только. Свои международные образовательные программы представили Московская торгово-промышленная палата, Московский государственный университет, Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, Сибирский федеральный университет, Томский политехнический университет, Самарский университет, Российский университет дружбы народов, Нижегородский государственный университет, Московский энергетический институт, Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана. С мексиканской стороны были представлены Национальная палата промышленного развития (CANACINTRA), Мексиканское агентство международной кооперации в области технологий (AMEXCID), Национальный автономный университет Мексики (UNAM), Национальный политехнический институт (IPN), Автономный университет Чапинго (UACH), Университет Веракрузаны (UV).

В мае 2021 года в Мехико при поддержке фонда "Русский мир" уже прошел фестиваль "Юрий Гагарин. Первый космонавт планеты", на котором состоялись многочисленные встречи и переговоры членов российской делегации с руководителями образовательных учреждений Мексики. В ходе дискуссий стал очевиден высокий интерес мексиканской стороны к сотрудничеству с Россией в области образования, культурного и научного обмена, медицины и особенно космонавтики.

Общество Космос Общество Образование В мире Северная и Центральная Америка Мексика Правительство МИД Россотрудничество Наука и образование МГТУ им. Баумана Наука и образование МГУ им. Ломоносова

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