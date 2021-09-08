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08.09.2021 13:34
Рубрика: Экономика

Россия предложила Швейцарии пересмотр налогового соглашения

Текст: Роман Маркелов
Алексей Сазанов Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Алексей Сазанов Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Алексей Сазанов Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Российский Минфин направил швейцарским коллегам предложения по пересмотру соглашения об избежании двойного налогообложения. Об этом сообщил журналистам на Московском финансовом форуме заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов.

Как уточнил Сазанов, швейцарская сторона готова вступить в переговоры, они состоятся в октябре.

Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости
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Минфин проводит кампанию по пересмотру Россией соглашений с традиционными "налоговыми гаванями". Так, в 2020 году президент Владимир Путин поручил обложить налогом в 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Это требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Путин отмечал, что Россия в одностороннем порядке выйдет из указанных соглашений с теми странами, которые не примут предложения.

На данный момент переговоры проведены с Кипром, Мальтой, Люксембургом и Нидерландами. Первые три страны приняли российские условия, с Нидерландами договориться не удалось. В связи с этим соглашение об избежании двойного налогообложения с Нидерландами прекратит действовать с 2022 года. Как заявлялось ранее, помимо Швейцарии, переговоры предстоит провести еще с Сингапуром и Гонконгом.

В июне в интервью "Российской газете" Алексей Сазанов указывал, что Минфин исходит из того, что прибыль, которая заработана в России, должна быть обложена по адекватным ставкам именно внутри нашей страны.

"Естественно, нас не могла устраивать ситуация, когда есть девять-десять "транзитных юрисдикций", через которые российский бизнес снижал налоговую нагрузку в пять-шесть раз, используя технические компании в таких юрисдикциях", - подчеркивал замминистра.

Экономика Финансы Налоги В мире Европа Швейцария Правительство Минфин

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