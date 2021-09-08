Российским школьникам объяснят основы экоповедения в видеороликах

Грамотное разделение отходов на кухне помогает спасти жизни китам в Тихом океане и многие города России от затопления.

Этому учат школьников популярный телеведущий Антон Комолов и его напарник - мультяшный персонаж мистер Крыс на уроках проекта "Зеленая школа". Познавательные 15-минутные видеоролики рассчитаны на разную аудиторию: есть блоки для начальных, средних и старших классов. Они разработаны с участием главных профессионалов отрасли по обращению с отходами - специалистов ППК "Российский экологический оператор" (РЭО) и выложены на сайте "Зеленой школы".

"Молодое поколение по-другому относится к экологической повестке, нежели мы в свое время, - признается гендиректор ППК "РЭО" Денис Буцаев. - Для молодежи это часть культуры. Нам главное - направить энергию в правильное русло".

Уроки в "Зеленой школе" рассчитаны на привычные 45 минут. За это время надо посмотреть ролик, в котором расскажут, как найти зеленые товары, куда сдавать раздельно собранные отходы или почему пластиковый пакет менее вреден для природы, чем бумажная сумка. Ролики не загружены дидактикой, смотреть их будет интересно не только детям, но и взрослым.

"Научные знания эффективнее "заходят", когда они подаются через призму доступности, - отмечает глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов. - Глубокие научные знания в "Зеленой школе" могут быть излишни, основы природолюбия надо давать в доступном и вместе с тем академичном формате".

Мультяшный Крыс всегда готов к экологическому просвещению. Фото: school.reo.ru

После ролика закрепить и углубить знания можно, прочитав своеобразный опорный конспект, усиленный инфографикой. И затем останется только решить тест, который в "Зеленой школе" называют квиз.

В этом году уже в тысяче школ прошли выездные уроки "Зеленой школы" ППК "РЭО". На очереди еще 2 тысячи учебных заведений.

"Нам нужно повышать экологическую культуру общества в целом, - поддержал идею "Зеленой школы" Рашид Исмаилов. - Обращение с отходами в быту - это то, с чем мы сталкиваемся в своей жизни каждый день, ключевой фокус экопросвещения сегодня - реформа отрасли обращения с отходами".

По мнению Исмаилова, занятия в "Зеленой школе" будут особенно эффективны в семьях, где уже практикуют разделение отходов.