Российским школьникам объяснят основы экоповедения в видеороликах

Новости

Раскрыты детали гибели 41-летнего американского комика Тревора Мура 07:14
СМИ: На "Яндекс" совершена крупнейшая DDoS-атака в истории Рунета 07:12
В Японии продлят режим ЧС из-за коронавируса 07:10
Вышел русский трейлер новой "Семейки Аддамс" 07:02
Посольство РФ: Россияне не пострадали при землетрясении в Мексике 06:59
Умерла актриса Лидия Норок 06:56
Центр "Вектор": Штамм "дельта плюс" не получил распространения в России 06:41
Посольство РФ проверит информацию о россиянах после землетрясения в Мексике 05:53
На побережье острова Беринга выбросило 13-метрового кита 05:44
В Забайкалье завершили расследование дела об убийстве начальника УФСИН 05:21
В Бразилии задержали бывшего помощника Трампа 05:20
В Индонезии не менее 40 человек погибли при пожаре в тюрьме 05:12
СК изъял "черный ящик" Ми-8, рухнувшего в озеро на Камчатке 04:38
США выразили обеспокоенность назначениями в правительстве Афганистана 04:35
Школьница из Бурятии не смогла оплатить проезд и прошла 6 км пешком 04:12
Инфекционист: Нарушение обоняния при COVID сохраняется в среднем 8 дней 03:42
Глава NIH: В США в 2020 году COVID-19 заболели 100 млн человек 03:16
Трем мексиканским рыбакам удалось спастись после 27 дней дрейфа в океане 02:45
ПФР: Ошибки в документах могут быть причиной некорректно начисленной пенсии 02:19
Карпин: Сборная России посвящает победу погибшим хоккеистам "Локомотива" 01:49
Байден назвал ураган "Ида" результатом глобального климатического кризиса 01:32
Байден на год продлил режим ЧС в связи с угрозой вмешательства в выборы 00:47
Маск спросил Рогозина о любимом чае 00:29
В Мурманской области перевернулся катер: один человек погиб 07.09.2021
Кувейт переработает 42 миллиона старых автомобильных шин 07.09.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Саяно-Шушенская ГЭС начала принимать туристов
Саяно-Шушенская ГЭС начала принимать туристов
Верховный суд разъяснил, когда можно безнаказанно уезжать с места ДТП
Верховный суд разъяснил, когда можно безнаказанно уезжать с места ДТП
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
08.09.2021 04:30
Рубрика: Общество

Российским школьникам объяснят основы экоповедения в видеороликах

Текст: Алексей Дуэль
Российская газета - Неделя № 205(8556)
Грамотное разделение отходов на кухне помогает спасти жизни китам в Тихом океане и многие города России от затопления.
Для нынешней молодежи забота об экологии уже стала частью культуры. Фото: school.reo.ru Для нынешней молодежи забота об экологии уже стала частью культуры. Фото: school.reo.ru
Для нынешней молодежи забота об экологии уже стала частью культуры. Фото: school.reo.ru

Этому учат школьников популярный телеведущий Антон Комолов и его напарник - мультяшный персонаж мистер Крыс на уроках проекта "Зеленая школа". Познавательные 15-минутные видеоролики рассчитаны на разную аудиторию: есть блоки для начальных, средних и старших классов. Они разработаны с участием главных профессионалов отрасли по обращению с отходами - специалистов ППК "Российский экологический оператор" (РЭО) и выложены на сайте "Зеленой школы".

Фото: Photoxpress
Как накормить 30 миллионов голодных

"Молодое поколение по-другому относится к экологической повестке, нежели мы в свое время, - признается гендиректор ППК "РЭО" Денис Буцаев. - Для молодежи это часть культуры. Нам главное - направить энергию в правильное русло".

Уроки в "Зеленой школе" рассчитаны на привычные 45 минут. За это время надо посмотреть ролик, в котором расскажут, как найти зеленые товары, куда сдавать раздельно собранные отходы или почему пластиковый пакет менее вреден для природы, чем бумажная сумка. Ролики не загружены дидактикой, смотреть их будет интересно не только детям, но и взрослым.

"Научные знания эффективнее "заходят", когда они подаются через призму доступности, - отмечает глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов. - Глубокие научные знания в "Зеленой школе" могут быть излишни, основы природолюбия надо давать в доступном и вместе с тем академичном формате".

Мультяшный Крыс всегда готов к экологическому просвещению. Фото: school.reo.ru

После ролика закрепить и углубить знания можно, прочитав своеобразный опорный конспект, усиленный инфографикой. И затем останется только решить тест, который в "Зеленой школе" называют квиз.

Фото: Getty Images
Отказ от лишней упаковки продуктов сократит отходы на 10%

В этом году уже в тысяче школ прошли выездные уроки "Зеленой школы" ППК "РЭО". На очереди еще 2 тысячи учебных заведений.

"Нам нужно повышать экологическую культуру общества в целом, - поддержал идею "Зеленой школы" Рашид Исмаилов. - Обращение с отходами в быту - это то, с чем мы сталкиваемся в своей жизни каждый день, ключевой фокус экопросвещения сегодня - реформа отрасли обращения с отходами".

По мнению Исмаилова, занятия в "Зеленой школе" будут особенно эффективны в семьях, где уже практикуют разделение отходов.

Общество Экология Общество Семья и дети

Главное сегодня

ПФР: Ошибки в документах могут быть причиной некорректно начисленной пенсии
Центр "Вектор": Штамм "дельта плюс" не получил распространения в России
Собянин: Новых ограничений из-за COVID-19 в Москве не планируется
В Минфине РФ рассказали, куда пойдут $18 млрд от МВФ
Сборная России опустилась на второе место в группе отбора на ЧМ-2022
Журнал "Родина" проводит открытый урок Истории
Вопрос читателям: Как пандемия сказалась на питании белорусов и россиян