Росстандарт выяснил, сколько некачественного бензина продают на АЗС

До 7% сократилось доля некачественного бензина, который продают на автозаправочных станциях России. Шесть лет назад нарушения физико-химических свойств фиксировались у 20% реализуемого топлива, рассказал "РГ" глава Росстандарта Антон Шалаев.

"В прошлом году этот показатель сократился до 7,8%, а в первом полугодии этого года - до 7%, - сказал Антон Шалаев. - Наша цель - 0%, хотя и достижения показателя в 2,5% в ближайшие два-три года будет вполне достойным результатом".

С июля Росстандарт начал использовать при проверках качества топлива на АЗС "тайных покупателей" - вступившие в силу изменения в законодательстве разрешили такую форму контроля. Купленное негласным инспектором топливо отправляют в лабораторию на исследование, хотя что-то, например, содержание серы в бензине, можно проверить и на месте, добавил Антон Шалаев.

Полностью интервью с главой Росстандарта читайте в одном из ближайших номеров "РГ".