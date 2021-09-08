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08.09.2021 19:11
Рубрика: Экономика

Самым подорожавшим продуктом августа стало мясо

Текст: Татьяна Карабут
В августе стремительно дешевели овощи и фрукты, но дорожало мясо, следует из данных Росстата.
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Так, плодоовощная продукция снизилась в цене почти на 8,39%, что оказывало дефляционное давление. Свекла подешевела на 42,9%, морковь - на 34,8%, картофель - на 17,0%. На рынок стал поступать новый урожай овощей борщевого набора, что отразилось на ценах. Также снизились цены на виноград - на 15,8%, помидоры - на 15,6%, огурцы - на 13,9%. Однако сразу на 24,1% подскочили цены на лимоны. Апельсины подорожали на 5,7%, чеснок - на 3,7%, сухофрукты - на 1,7%.

Среди продовольственных товаров максимальный рост показало мясо (плюс 1,45%). Больше всего выросли цены на свинину - 2,5%, печень говяжья подорожала на 2,1%, говядина - на 1,6%, фарш мясной - на 1,3%, мясо кур - на 0,5%.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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Также наблюдался рост цен на рыбу живую и охлажденную, икру лососевых рыб - на 1,3%. "Геркулес" подорожал тоже на 1,3%. Около 1% прибавили в цене рыба охлажденная и мороженая разделанная лососевых пород, филе сельди.

Также в августе выросли цены на сахар (на 0,5%), на подсолнечное масло (на 0,2%). На эти товары в конце прошлого года были заморожены цены: на сахар эти ограничения сняты с июня, на подсолнечное масло действуют до 1 октября.

Зато в августе подешевели куриные яйца - на 3,4%, пшено - на 1,2%, рыба мороженая неразделанная - на 0,9%. Несмотря на прогнозы роста цен, подешевел кофе натуральный в зернах и молотый - на 0,8%. Шоколад снизился в цене на 0,7%, коньяк - на 0,2%.

В целом в августе 2021 года составила 0,17%. С начала года потребительские цены выросли на 4,69%, с августа 2020 года - на 6,68%.

Экономика Товары и цены Правительство Минэкономразвития Росстат Цены на продукты

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