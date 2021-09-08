Археологи нашли загадочные каменные сферы внутри древней пирамиды

В Шотландии археологи при обследовании гробницы-пирамиды возрастом 5500 лет, расположенной на Оркнейских островах, обнаружили две хорошо сохранившиеся каменные сферы. Они явно были использованы в качестве ритуальных подношений, однако настоящее предназначение этих шаров пока не установлено.

Как сообщает The History Blog, археологи проводили спасательные работы в гробнице эпохи неолита, которая ранее была обнаружена на полуострове Треснесс на острове Сандей, одном из Оркнейских островов.

Эта гробница сложена из камней, она обладает пирамидальной формой. Ее возраст составляет около 5500 лет. Скала, на которой распложена гробница, стремительно разрушается. Поэтому археологи спешат тщательно задокументировать памятник и обнаруженные в нем артефакты до того, как скала рухнет в море.

В рамках нового исследования внутри гробницы были найдены действительно удивительные предметы. Особое внимание специалистов привлекли два каменных шара размером чуть больше мяча для тенниса. Эксперты отмечают, что каменные шары были очень тонко вырезаны из скальной породы и обработаны при помощи неизвестных инструментов.

Они буквально отполированы до блеска. Один из этих артефактов великолепно сохранился, он выглядит так, как будто его вырезали из камня вчера. Этот шар, как говорят археологи, представляет собой идеально правильную сферу. Второй артефакт поврежден трещиной, но специалисты намерены его отреставрировать и восстановить.

Находка не является уникальной. В ходе предыдущих исследований на Оркнейских островах уже было найдено 20 каменных шаров того же периода времени. В целом на территории Шотландии обнаружено около 500 подобных артефактов, но лишь единицы из них находились в захоронениях.

Ученые пока достоверно не определили истинное предназначение загадочных каменных сфер. В гробнице Треснесса они явно использовались в качестве ритуального подношения. Однако вряд ли такая практика была распространена. Вероятно, указанное захоронение является исключением из правил, поскольку шары крайне редко встречаются в гробницах - до сих пор было известно только о двух подобных находках.

Некоторые ученые считают, что загадочные шары могли иметь сакральное значение и символизировали собой силу. Возможно, это был атрибут власти. Другие эксперты предполагают, что каменные шары могли быть оружием. В качестве аргумента в пользу своей гипотезы они указывают на результаты исследования останков человека эпохи неолита, которые были ранее обнаружены в гробнице Кууин на Оркнейских островах.

Анализ черепа этого человека показал, что он умер от травмы головы. След этой травмы указывает, что она могла быть нанесена булавой. Но в свете новых открытий исследователи не исключают, что травма могла быть причинена ударом каменного шара.

Добавим, что гробница Треснесса является одним из немногих примеров каменных пирамид, расположенных на Оркнейских островах. Она была возведена из крупных плит. К центральной погребальной камере ведет коридор, а сама камера имеет несколько дополнительных отсеков, которые по их форме и расположению археологи сравнивают со стойлами для лошадей в конюшне.

Самая южная часть гробницы оказалась частично разрушена, поэтому о том, что там находилось, можно только гадать. Также ученые установили, что уже позже, в бронзовом веке, на вершине этой гробницы была построена круглая пирамида из камней, которая усекла ее и "лишила" первоначальной крыши. В прошлом году археологи удалили надстройку бронзового века, что помогло полностью раскопать скрывавшуюся под ней неолитическую гробницу.