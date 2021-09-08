Школьников научат проектировать процессоры

В технопарке "Сколково"пройдет "Школа синтеза цифровых схем".

Школа соберет аудиторию продвинутых школьников старших классов и студентов младших курсов, которые хотят попробовать современные технологии проектирования микросхем в массовых устройствах. Лекции и практические занятия проведут преподаватели и специалисты ведущих технологических вузов, включая МИЭТ, ВШЭ МИЭМ, ИТМО, МФТИ.

В рамках Школы 16 сентября пройдет и мастер-класс: ребятам расскажут как проектировать компьютерные процессоры на базе открытой архитектуры RISC-V.

Что это такое? Сейчас во всем мире используются процессоры так называемых "закрытых" архитектур, которые производят несколько крупных компаний-монополистов. Открытая архитектура позволит создавать независимые аппаратные продукты. Об этом расскажут специалисты компании Syntacore, входящей в ГК YADRO.

У будущих программистов будет возможность поупражняться на симуляторе процессора, узнать об аппаратной организации процессора, увидеть, как происходит синтез процессора и запуск его на платах. Кроме того, студенты и аспиранты проведут дополнительные упражнения и помогут реализовать индивидуальные проекты учеников.