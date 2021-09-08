Власть
08.09.2021 15:30
Текст: Роман Маркелов

Силуанов не исключил финансовую поддержку Беларуси при необходимости

Россия при необходимости может оказать Беларуси определенные виды финансовой поддержки. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на пресс-конференции на Московском финансовом форуме.

Фото: Photoxpress
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Силуанов подчеркнул, что Беларусь оказалась сейчас в "непростом финансовом положении", в связи с чем и обсуждаются различные вопросы поддержки. При этом министр отметил, что главная задача на белорусском направлении - это стимулировать процесс интеграции экономик двух стран.

В четверг, 9 сентября, в Россию на переговоры с президентом Владимиром Путиным прибудет президент Беларуси Александр Лукашенко. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что на встрече лидеров двух стран будут обсуждать и процессы интеграции.

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