Силуанов не исключил финансовую поддержку Беларуси при необходимости

Россия при необходимости может оказать Беларуси определенные виды финансовой поддержки. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на пресс-конференции на Московском финансовом форуме.

Силуанов подчеркнул, что Беларусь оказалась сейчас в "непростом финансовом положении", в связи с чем и обсуждаются различные вопросы поддержки. При этом министр отметил, что главная задача на белорусском направлении - это стимулировать процесс интеграции экономик двух стран.

В четверг, 9 сентября, в Россию на переговоры с президентом Владимиром Путиным прибудет президент Беларуси Александр Лукашенко. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что на встрече лидеров двух стран будут обсуждать и процессы интеграции.