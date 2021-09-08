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08.09.2021,  
09:00
Текст:  Алексей Моисеев

Синхронные маневры танков Т-90С в пустыне показали на видео

Юго-Западное командование индийской армии обнародовало видеокадры маневров с массовым участием основных боевых танков Т-90С Bhishma.

В начале ролика боевые машины, поднимая облака пыли, совершают по команде одновременный разворот почти на 180 градусов. Затем демонстрируется синхронное движение задним ходом целого танкового подразделения.

По мнению военных экспертов, такая слаженность необходима во время ведения как полномасштабных боевых действий, так и в ходе операций в конфликтах низкой интенсивности.

В настоящее время "девяностые" являются главной ударной мощью сухопутных войск этой страны - на вооружении имеется 1100 единиц. В то же время лицензионное производство продолжается.

В минувшем году сообщалось о планах по оснащению этих машин вспомогательными силовыми установками, обеспечивающими электроэнергией различные системы, когда не функционирует основной двигатель. Это позволит сэкономить ресурс, топливо, заряжать аккумуляторные батареи, а также уменьшить тепловую заметность.

Запланировано внедрение других новшеств, благодаря которым Bhishma сможет на равных конкурировать с самой современной зарубежной техникой аналогичного предназначения.

Фото: Davric / wikipedia.org
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Интересно, что в первой половине 90-х годов индийские военные присматривались к более простому Т-72С и газотурбинному "летающему" Т-80У. Эти танки даже испытывались в пустыне Тар.

Но оказалось, что дизельный двигатель более предпочтителен для эксплуатации в здешних экстремальных условиях. Кроме того, была озвучена необходимость более совершенных прицельных систем, имеющих тепловизоры.

В результате в 1998 году в этом же регионе прошли проверку танки Т-90, полностью отвечающие требованиям индийских военных.

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