Танки Т-72 и Т-90С получат вспомогательные двигатели в Индии

Основные боевые танки сухопутных войск индийской армии Т-72М1 Ajeya и Т-90С Bhishma планируется оборудовать вспомогательными силовыми установками (ВСУ).

Ashutosh Khate, CEO: "Initially we are required to develop 4 APU’s (2 each for T-90 & T-72) for trial & approval & subsequesntly produce 3257 APU’s. The project will help our country towards self reliance (Atma Nirbhar Bharat) in APU manufacturing technology for Tanks"

Pix: MoD pic.twitter.com/R1I2J4u3kh — Vayu Aerospace Review (@ReviewVayu) November 9, 2020

Сообщается, что в настоящее время планируется изготовить для испытаний четыре таких агрегата, по два для "семьдесят вторых" и "девяностых".

В случае успешного завершения работ будет закуплено 3257 изделий на общую сумму 190 млн долларов.

ВСУ обеспечивают электроэнергией различные системы боевых машин, когда не функционирует основной двигатель. Это позволяет экономить ресурс и топливо, заряжать аккумуляторные батареи, а также уменьшать тепловую заметность, что снижает риск обнаружения и, соответственно, поражения, в том числе различными образцами высокоточного оружия.

В России уже выпускают два типа таких установок: газотурбинные и дизельные. Первые с 80-х годов ставят на танки типа Т-80У. Вторые можно увидеть на модернизированных вариантах Т-72, таких как "Белый Орел", а также самых новых версиях Т-90С, боевых машинах поддержки танков "Терминатор" и БМПТ-72 "Терминатор-2".

Что же касается индийских Ajeya, то в настоящее время ведутся работы по улучшению их тактико-технических характеристик. В частности, для них разработана 1000-сильная версия двигателя В-46-6, динамическая защита второго поколения и тепловизионный прицел наводчика.