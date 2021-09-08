СМИ: На "Яндекс" совершена крупнейшая DDoS-атака в истории Рунета

На сервера компании "Яндекс" была совершена самая крупная DDoS-атака в истории российского интернета. Об этом пишет газета "Ведомости".

"Наша сетевая инфраструктура и система фильтрации нежелательных запросов смогла отразить эту атаку. Это никак не повлияло на работу сервисов, данные пользователей не пострадали", - отметил представитель компании.

Такую масштабную кибератаку подтвердили и в компании CloudFlare, которая сотрудничает с "Яндексом". Отмечается, что нападение произошло через новый ботнет, маскирующийся под обычных пользователей.

Как рассказал газете источник в "Яндекс", DDоS-атака продолжается до сих пор, но ее удается сдерживать.