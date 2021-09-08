Сотрудник Центра подготовки космонавтов погиб при взрыве бытового газа в Ногинске

Сотрудник ЦПК им. Ю А. Гагарина погиб при взрыве бытового газа в многоквартирном доме в Ногинске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центра подготовки космонавтов. Там подтвердили, что при взрыве газа в Ногинске погиб начальник отделения ЦПК, старший водолазный специалист подполковник запаса Соловьев Александр Сергеевич 1963 года рождения.

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил агентству , что сотрудник центра Александр Соловьев погиб при взрыве в Ногинске. По словам собеседника, погибший являлся руководителем программы водолазной подготовки ЦПК. Как уточнили в ЦПК, Соловьев работал в центре с января 2010 года. Общий стаж службы составил 37 лет.

Бытовой газ взорвался в девятиэтажном панельном доме в Ногинске утром в среду. Как сообщают СМИ, региональный главк Следственного комитета возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.