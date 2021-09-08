Стала известна дата инаугурации нового кабмина Афганистана

Церемония инаугурации нового кабмина Афганистана планируется на 11 сентября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в движении "Талибан" (запрещено в РФ - прим.ред.).

Как заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, представительства российского посла на церемонии было бы достаточно, чтобы представлять РФ. Напомним, ранее назначенный заместителем премьер-министра Афганистана мулла Абдул Гани Барадар сообщил, что на инаугурацию приглашены представители шести стран, включая Россию.

"Что касается признания правительства, сформированного "Талибаном", - нет, это не будет означать признания. Москва будет смотреть, как дальше будут развиваться события, и куда будет двигаться дальше власть талибов", - цитирует Джабарова "Интерфакс".