В пустыне Кызылкум найдены останки "царя динозавров"

Исследователи из Университета Цукубы (Япония) идентифицировали и описали найденный в Узбекистане ранее неизвестный вид динозавров, представители которого, похоже, занимали высшее положение в пищевой цепи своего времени. Эти сверххищники значительно превосходили по размерам даже знаменитых тираннозавров.

Исследование опубликовано в журнале Royal Society Open Science, а краткий отчет о нем можно найти на сайте Университета Цукубы. Палеонтологи из Японии описали не только новый вид, но и новый род ящеров.

Окаменелые останки были обнаружены в формации Биссекты в пустыне Кызылкум в Узбекистане. Было проведено два отдельных эволюционных анализа, что помогло классифицировать древнего обитателя этих мест. Ученые установили, что найденное существо относилось к широко распространенной группе хищников - кархародонтозавров (Carcharodontosauria).

Однако оно является представителем ранее неизвестного науке рода и вида. Установлено, что этот динозавр бродил по Земле около 90 миллионов лет назад. Авторы открытия назвали его Ulughbegsaurus uzbekistanensis в честь Улугбека, султана империи Тимуридов, а также известного астронома и математика XV века. Вторая составная часть названия происходит от названия страны, где была обнаружена окаменелость.

Палеонтологи считают, что найденное существо в свое время было настоящим "царем динозавров". Оно превосходило по своим размерам знаменитых тираннозавров и занимало высшее место в пищевой цепи. Это был так называемый сверххищник, который доминировал в своей экосистеме раннего мелового периода. Кстати, именно тираннозавры впоследствии сменили его на вершине пищевой цепи.

"Мы описали этот новый род и вид на основе изучения одной изолированной окаменелости - левой части верхней челюсти, - говорит ведущий автор исследования Кохеи Танака. - У тероподов размер верхней челюсти можно использовать для оценки размера самого животного, поскольку он коррелирует с длиной бедренной кости, хорошо известным показателем размера тела. Таким образом, мы смогли оценить, что Ulughbegsaurus uzbekistanensis весил свыше одной тонны и достигал примерно 7,5-8 метра в длину. Это больше, чем длина современного взрослого африканского слона".

Эксперт отмечает, что Ulughbegsaurus uzbekistanensis значительно превышает по размерам всех других древнейших хищников, которые когда-либо были обнаружены в формации Биссекты. Например, ранее тут был обнаружен тираннозавр вида Timurlengia. Этот хищник заметно уступает новому виду по своим параметрам и на его фоне выглядит совсем небольшим.

Считается, что кархародонтозавры, такие как Ulughbegsaurus, исчезли с палеоконтинента Лавразия, в состав которого входила Центральная Азия, в самом начале позднего мелового периода. Что стало причиной исчезновения, пока достоверно не установлено. По одной из версий, исчезновение могло быть связано с эволюционным возвышением тираннозавров, которые постепенно становились высшими хищниками. Но из-за дефицита окаменелостей того периода данных об этом у ученых пока немного.

"Открытие Ulughbegsaurus uzbekistanensis заполняет важный пробел в летописи окаменелостей, показывая, что кархародонтозавры были широко распространены по всему континенту от Европы до Восточной Азии, - так прокомментировал открытие профессор Есицугу Кобаяси из музея университета Хоккайдо. - Видимо, это был один из последних выживших кархародонтозавров в Лавразии. Сосуществование этого крупного хищника с более мелким тираннозавром указывает на важные нюансы заполнения высшей ниши хищников в поздний меловой период".