Стоматолог назвал опасные для белизны зубов продукты и напитки

Пищевые красители являются серьезной опасностью для цвета эмали зубов. Для сохранения белоснежной улыбки стоматологи советуют соблюдать несколько простых правил.

Как сообщил aif.ru стоматолог Илья Антонов, при питании следует учитывать, что некоторые продукты являются органическими красителями. В первую очередь - это свекла, некоторые виды красного вина, чай, кофе и черника. Представляют опасность обладающие насыщенным цветом голубика, ежевика и вишня.

Окрасить зубы со слабой эмалью могут соки, особенно если речь идет про темные их виды: гранатовый, вишневый, клюквенный.

Соусы и приправы. Тут советуют бояться вариантов желтого и коричневого цвета. Если выделять наиболее вредные для эмали соусы, то чаще это томатный, который отличается и ярким цветом, и высоким содержанием кислот. Не советуют специалисты злоупотреблять и соевым соусом.

"Конечно, не следует чистить зубы после каждого приема пищи. Достаточно просто пополоскать полость рта после еды и два раза в день тщательно чистить зубы дома", - говорит Илья Антонов.