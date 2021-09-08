Талибы устроили публичный суд над взяточником, засунув банкноты ему в уши

Taliban caught a government employee taking bribe.



The punishment: pic.twitter.com/YECAgmf0iH — Mystic Vedette (@North_Star88) September 8, 2021

Движение "Талибан" (запрещено в РФ) стремится продемонстрировать свое отличие в лучшую сторону от предыдущего афганского правительства Ашрафа Гани.

В частности, талибы показательно судят взяточников и воров, устраивая из процесса что-то вроде шоу. Так, афганское издание Herat Time опубликовало 8 сентября фотографию чиновника, обвиняемого во взятках, который стоит перед камерой с ожерельем из банкнот на шее и свернутыми банкнотами в ушах.

Двумя днями ранее талибы провезли по Джелалабаду в кузове открытого джипа человека, пойманного на воровстве автопокрышек. При этом ворованные шины, выкрасив в золотой цвет, талибы повесили преступнику на шею.